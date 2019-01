Votre circuit au Québec en 5 étapes de rêve

Organiser un circuit au Québec n’est pas évident tant il y a de choses à voir. Néanmoins, certaines étapes restent vraiment incontournables pour qui souhaite se plonger au cœur de la nature. À vos stylos pour préparer un voyage au pays des lacs et des parcs naturels sans oublier son patrimoine culturel!

1.Cap sur la Mauricie

Au départ de Montréal, prenez la route vers la Mauricie et son parc légendaire composé de lacs, de collines et de vallées où vous ferez des randonnées inoubliables, en raquettes à cette saison. À deux heures de route seulement, vous serez époustouflé par ses sentiers et ses nombreuses cascades sous lesquelles on peut se baigner en été. Longez ensuite la rivière St Maurice jusqu’au lac St Jean pour trois heures de route magnifique. Vous y perdrez la notion du temps assurément.

2.Le lac St Jean et ses ours polaires

Véritable mer intérieure, le Lac-Saint-Jean vous réserve bien des surprises. Vous assisterez au repas des ours polaires au zoo de Saint-Félicien un immense espace de plusieurs hectares où les animaux sont en totale liberté puis faites une étape ultra gourmande dans l’un des meilleurs restaurants gastronomiques du coin, à Dolbeau-Mistassini. Puis reprenez la route le lendemain vers Saguenay, à deux heures de route.

3.Saguenay et son fjord

Saguenay et son parc marin sont grandioses. De nombreuses activités de pleine nature vous y attendent, mais aussi une vie culturelle intense le soir. C’est le moment de séjourner dans un hôtel de luxe histoire de vous détendre et de vous remettre de vos émotions. Profitez de la piscine et offrez-vous un spa, puis dînez sur place avant d’assister à l’un des spectacles qu’offre la ville. Prolongez votre séjour en visitant des villages aussi typiques que l’Anse-St-Jean et Sainte-Rose du Nord.

4.Tadoussac, le plus vieux village du Québec

Non content d’être le plus ancien village de la région, Tadoussac est situé sur l’une des plus belles baies du monde ! Impossible de passer à côté d’une excursion en bateau pour apercevoir les baleines ou découvrir son circuit patrimonial avec sa chapelle des Indiens, ses maisons centenaires ou son poste de traite chauvin !

5.Québec, autre ville patrimoniale

À trois heures de route seulement, poussez jusqu’à Québec où il faudra vous arrêter au moins deux jours. Fondée au 17e siècle, elle a conservé son centre colonial fortifié, ses rues pavées et sa citadelle. Attardez-vous dans ses bistrots, profitez-en pour découvrir aussi ses boutiques pleines de charme.