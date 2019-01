4 week-ends haut de gamme en amoureux

Nul besoin d’attendre la St Valentin pour emmener l’élue de votre cœur en week-end. Profitez même de l’hiver pour vivre des sensations inédites, même emmitouflés. L’occasion de raviver votre flamme ou de renouveler vos vœux !

1) Un voyage à travers le temps

Les amoureux de l’art trouveront des expositions surprenantes et inédites à Sherbrooke. La ville propose en effet un voyage à remonter le temps grâce à une application mobile, BalladoDécouverte. Vous découvrirez ainsi la ville comme elle était jusqu’à il y a 150 ans et vous animerez même les personnages des murales dans les vieux quartiers. Vous emprunterez ensuite le circuit Art et Mosaïques avant de vous offrir un spa à Sherbrooke même dans l’un des plus beaux hôtels avec piscine, cours de gym et restaurant gastronomique. Partez le lendemain faire une balade en raquettes à la découverte des nombreux sentiers de la région ou restez à l’hôtel pour vous détendre et profiter du cadre luxueux et feutré.

2) Une promenade au clair de lune en raquettes

Tous les parcs n’offrent pas la possibilité d’admirer les étoiles sur des sentiers éclairés ou avec une lampe frontale avec un guide. Au parc de la Gatineau, vous vivrez une soirée très romantique avec pause chocolat-porto et souper à l’arrivée au restaurant L’Orée du bois réputé pour sa cuisine française régionale. Installé dans une ancienne maison de ferme, vous serez séduit par son ambiance rustique et sa cuisine raffinée.

3) Un spa nordique avec table d’hôte

Partez à la découverte d’un spa nordique dans une réserve thermale à Bromont. C’est un lieu superbe situé dans les Cantons-de-l’Est. Offrez-vous un massage d’exception pour couple : le massage hindou par exemple ou le massage ayurvédique à l’huile chaude par exemple, puis un cours de yoga. Une fois détendus, régalez-vous à la table d’hôte de la réserve. Un week-end au calme pour décompresser et se retrouver à l’écart des bruits de la ville.

4) Une nuit à l’hôtel de glace

Unique en Amérique, vous avez sans doute entendu parler de ce site pour le moins ébouriffant ! C’est un cadre féerique reconstruit chaque hiver avec la même passion. Non content de reproduire la même architecture, l’hôtel offre au regard de magistrales sculptures éphémères, un bar de glace, un jacuzzi extérieur, des chambres d’exception et même des suites. Certains se marient même dans la chapelle de glace ! Très frileux, s’abstenir.