24 heures de science : La Maison amérindienne propose une excursion en forêt pour découvrir la Terre-Mère

Dans le cadre de l’événement panquébécois 24 heures de science, La Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire propose aux enfants de 5 ans et plus et leur famille, une excursion en forêt à la découverte de la Terre-Mère.

Afin d'encourager une écologie positive qui favorise la réduction de l’empreinte humaine sur la planète, l'institution muséale qui œuvre au sein du milieu depuis bientôt 20 ans, a conçu un parcours-découverte alliant à la fois l’écologie et la culture amérindienne, tout en mettant l’accent sur l’importance de préserver la nature.

Cette activité ludique et accessible s’adressant au grand public, permet d’apprécier l’importance de l'érablière ancestrale de La Maison amérindienne, cette forêt en milieu urbain qui crée de la connectivité entre les différents écosystèmes, sert de refuges pour les espèces fauniques, favorise les échanges biologiques et génétiques entre les espèces et contribue à la biodiversité du territoire.

À cette occasion, des questions et des jeux portant sur les propriétés des plantes et l’utilisation qu’en faisaient les Autochtones sont dispersés sur les sentiers de l’érablière ancestrale et les participants complètent un cahier didactique au gré de leurs découvertes. Tous pourront, entre autre chose, apercevoir la trille qui peut être âgée de 100 ans et apprendre à reconnaître l’érythrone d'Amérique dont les propriétés antibiotiques permettaient aux Amérindiens de guérir certains maux.

Le parcours-découverte du 24 heures de science est d’une durée approximative de 45 minutes et aura lieu, beau temps, mauvais temps, le samedi 11 mai prochain entre 14 h et 16 h à La Maison amérindienne au coût de 10 $ par enfant (gratuit pour les adultes accompagnateurs). Réservation suggérée : 450 464-2500 ou [email protected]