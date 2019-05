Collecte de sang des Chevaliers de Colomb et du Cercle de Fermières de Marieville

Toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec et afin de répondre à ce besoin constant, les Chevaliers de Colomb et le Cercle de Fermières de Marieville vous invitent à la collecte de sang qui se tiendra le jeudi 20 juin prochain entre 13 h 30 et 20 h. Elle aura lieu à la Salle des Chevaliers de Colomb située au 245, rue Ouellette à Marieville. Plus de 80 donneurs de sang sont attendus lors de l’événement.

La réserve collective de sang appartient à tous. Peu importe où le sang est recueilli, il est transformé et testé, puis acheminé là où il est nécessaire pour contribuer à sauver des vies. Chaque jour, Héma-Québec doit prélever au moins 1 000 dons de sang afin de répondre à l’ensemble des demandes des hôpitaux québécois.

Qui peut donner?

Toute personne en bonne santé, âgée de plus de 18 ans, peut généralement faire un don de sang. Par contre, il est conseillé aux donneurs ayant voyagé de vérifier si leur destination est considérée à risque pour la malaria, le virus Zika ou autres virus similaires. Avant de se présenter à une collecte de sang, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 343-7264 ou de consulter le site Web d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca.