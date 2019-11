Répit aux aidants: une aide de 14 000 $ à l'Association des personnes handicapées

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) a annoncé l’octroi d’un soutien financier de 14 000 $ à l’Association des personnes handicapées de la Vallée-du-Richelieu située à Belœil en Montérégie.

Ce montant servira à la réalisation d’un projet de répit hors domicile destiné à 20 proches aidants d’adultes vivant avec un handicap physique moteur ou visuel ou d’une maladie dégénérative. Il s’agit du premier soutien financier accordé par la FFMSQ à cet organisme.

Accueil de 21 aidés sur 32 semaines

Plus précisément, l’appui financier de la FFMSQ permettra à l’Association des personnes handicapées de la Vallée-du-Richelieu d’accueillir 21 aidés dans ses locaux, sur une période de 32 semaines, ce qui permettra à leurs proches aidants de profiter d’un moment de répit. L’aide financière couvrira une partie de la rémunération de l’animatrice qui accompagnera les aidés lors des activités organisées pour eux.

« On oublie trop souvent que les proches aidants assument un rôle exigeant. Pourtant, jour après jour, ils consacrent temps et énergie à leurs proches ayant une incapacité portant atteinte à leur autonomie, et se donnent sans compter ni rien attendre en retour. Depuis sa création en 2012, notre Fondation appuie leur cause et cherche à leur offrir un peu de répit. Permettant aux proches aidants de profiter d’un véritable temps d’arrêt, le projet de l’Association des personnes handicapées de la Vallée-du-Richelieu atteint parfaitement cet objectif, et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à sa réalisation », a déclaré la présidente de la FFMSQ, Dre Diane Francœur.