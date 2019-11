Le Défilé du Père Noël revient diffuser sa féérie le 30 novembre

La population du Haut-Richelieu est invitée à assister à la 2e édition du Défilé du père Noël du Vieux Saint-Jean, un événement qui s’annonce tout aussi festif et féérique que la première édition, qui a connu un grand succès avec plus de 15 000 spectateurs. L’événement aura lieu le 30 novembre dès 13h.

Cette année encore, on comptera de nombreux chars allégoriques, allant des traditionnels aux plus originaux, ainsi que plusieurs artistes qui exerceront leurs prouesses vocales ou techniques devant les yeux des spectateurs. Le Défilé sera animé par Philippe Boisclair, transformé en lutin pour l’occasion et les enfants seront heureux d’apprendre que Théo (Yoopa) sera de retour !

De nombreux héros de films présents

Il est également promis aussi la présence de plus d’une centaine de mascottes et personnages, les favorites des tout petits, dont Elsa et Olaf du film La Reine des neiges, la bande de La Pat’Patrouille, de nombreuses fées toutes colorées, Alvin et les Chipmunks, les personnages de la Guerre des Tuques, ainsi que de différents super héros... et de la vedette incontestable de ce

défilé: le père Noël.

Se joignent aussi encore une fois cette année au Défilé : écoles de danse, chorales, fanfares, athlètes et plusieurs autres surprises qui seront dévoilées sur les différentes plateformes de l’événement.

Gratuité des transports en commun

Des cadeaux seront aussi distribués parmi les spectateurs et pour l’occasion, l’accès au transport en commun de Saint-Jean-sur-Richelieu sera gratuit. De plus, un service de navette sera aussi disponible (voir le plan).

Présenté par Saint-Jean Hyundai et propulsé par l’équipe de Valeur Média, l’événement, qui promet d’être magique et mémorable, soutient une fois de plus la Guignolée de l’Étoile pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu.

Une lettre pour le Pôle Nord

D’ici la grande date du 30 novembre, les enfants sont invités à venir déposer leur lettre adressée au père Noël chez le partenaire présentateur au 1000, rue Douglas à Saint-Jean-sur-Richelieu, J3A 1V1.

En outre, le macaron du défilé est en vente dès maintenant dans les cinq adresses IGA de Saint-Jean. En portant ce macaron, il est possible de bénéficier de plusieurs rabais ou cadeaux offerts chez certains partenaires de l'événement.