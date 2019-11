Le rythme des collectes de matières organiques à Carigan passent à deux semaines

La Ville de Carignan a annoncé que, durant la période hivernale, les collectes de matières organiques ont lieu aux deux semaines. Elles reprendront leur fréquence habituelle à partir du mois d'avril.

La récupération des matières organiques permet de réduire, sinon d’éliminer la quantité de matières organiques envoyées dans les sites d’enfouissement et, par la même occasion, de diminuer la production de gaz à effet de serre. Par ailleurs, les matières organiques collectées sont valorisées grâce à un processus effectué en usine qui permet de les transformer en énergie (biogaz) et en fertilisant (digestat).

Les matières acceptées sont les résidus alimentaires (notamment les restes de table); les résidus verts; les cartons souillés, papiers-mouchoirs, essuie-tout, etc; les os et arrêtes de poisson; la viande; les sucreries; œufs et coquilles; huiles; produits laitiers; les couches de bébé et excréments d’animaux.

Matières à éviter

La Ville rappelle qu’il est très important ne pas y joindre d’autres matières comme:

la litière d’animaux;

les cendres;

les médicaments;

coquilles de noix et de crustacées;

les dosettes à café individuelles;

la terre et les pierres;

les souches et les troncs d’arbre;

les branches;

les feuilles mortes;

etc.

Si l'Organibac (couvercle, roues ou toutes autres composantes du bac) est endommagé, contactez la MRC de La Vallée-du-Richelieu au 1 844 722-INFO (4636). Une requête sera placée en votre nom et la MRC effectuera le lien avec le fabricant ou, le cas échéant, avec le collecteur.

Pour de plus amples information, contacter la MRC de La Vallée-du-Richelieu au 1 844 722-INFO (4636) ou visiter le site Web.