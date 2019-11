L'association régionale souligne l'importance de l'accès aux services pour les handicapés

À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée à travers le monde chaque année le 3 décembre, le Groupement des associations de personnes handicapées Richelieu-Yamaska (Gaphry) souhaite souligner l’importance de l’accès à des services de qualité pour les personnes handicapées de la région.

C’est autour du thème «Favoriser la participation sociale des personnes handicapées et leur pouvoir d’agir : un geste à la fois! » que la 27e édition de cette journée prendra vie cette année.

Le thème s’inscrit dans une démarche débutée mardi dernier par le Gaphry, soit de recenser la satisfaction des personnes handicapées en lien avec les services qu’elles reçoivent (milieu scolaire, soutien à domicile, accès au logement, transport adapté, etc.) grâce à un sondage web.

Une formule simple et rapide permettant aux personnes handicapées et leur famille de se prononcer et se faire entendre. Si vous êtes une personne handicapée ou un membre de la famille naturelle, il est possible de participer. Pour toute question, communiquer à l'adresse [email protected]