Transports collectifs : gratuité le 25 décembre et le 1er janvier

La Division des transports de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a décidé d'offrir le transport en commun urbain, interurbain et adapté gratuitement à la population demain et le 1er janvier 2020.

Profitez d’un transport gratuit durant ces jours de festivités pour visiter la famille et les amis. Les citoyens sont invités à prendre connaissance des changements d’horaires prévus à l’occasion de la période des fêtes :

Lignes urbaines, taxibus et ligne 96

24 décembre : horaire du samedi

25 décembre : horaire du dimanche : transport gratuit zones 1-2-3

26 décembre : horaire du samedi

27 au 30 décembre : horaire régulier

31 décembre : horaire du samedi

1 er janvier : horaire du dimanche : transport gratuit zones 1-2-3

janvier : horaire du dimanche : transport gratuit zones 1-2-3 2 janvier : horaire du samedi

3 janvier : retour à l’horaire régulier.

Transport adapté

- Réseau Dolbec (secteur est)

24, 25, 26 et 31 décembre : horaire du samedi et dimanche (7 h à minuit)

1er et 2 janvier : 7 h à minuit.

- Transbus (secteur ouest)

24 et 31 décembre : horaire du samedi et dimanche (8 h à 16 h)

Fermé les 25 et 26 décembre, et 1er et 2 janvier.

Légère hausse dès le 1er janvier 2020

Le service de réservation sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier, les usagers doivent réserver leurs transports au plus tard le 24 décembre avant 15 h pour les déplacements du 25 et 26 décembre, et le 31 décembre avant 15 h pour les déplacements du 1er et 2 janvier 2020.

Le 25 décembre et le 1er janvier, le terminus sera fermé. Le 26 décembre et le 2 janvier, le terminus sera ouvert de 8 h à 20 h. Une légère hausse des tarifs du transport en commun et adapté sera également en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Pour toute information, les citoyens peuvent consulter le site internet de la Ville ou contacter le terminus au 450 359-6024, ou 1 844-359-6024.