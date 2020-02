La Montérégie, mobilisée pour la réussite scolaire des jeunes

L’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM) soutient annuellement plus d’une centaine de projets qui favorisent la réussite éducative et l’intérêt des jeunes pour la lecture. Ces initiatives visent à offrir autant aux jeunes qu’à leur famille des outils pour favoriser l’apprentissage, des ateliers pour stimuler le goût de la lecture, ou même le plaisir de cuisiner et de maintenir de saines habitudes de vie.

Pour la 15e édition, les Journées de la persévérance scolaire se déroulent partout au Québec, du 17 au 21 février, sous le thème "Nos gestes, un + pour leur réussite". Au cours de cette semaine, plusieurs activités seront organisées dans les écoles et organisations de la région afin de souligner toutes ces initiatives locales et régionales. Le lancement de la semaine de la persévérance se fera sur toutes les plateformes web de l’IRCM, aujourd'hui. La population est invitée à partager les actions favorisant la réussite scolaire dont ils sont témoins ou initiateurs afin de faire rayonner les efforts et les projets inspirants qui se déploient dans la région.

« Chaque petit geste a le potentiel de faire une énorme différence dans le parcours éducatif de nos jeunes. Que ce soit en tant que parent, employeur, proche, enseignant, élu ou intervenant, nous jouons tous un rôle prioritaire pour motiver la persévérance scolaire des jeunes de la région. Plusieurs actions peuvent être prises au quotidien pour stimuler le plaisir d’apprendre », a déclaré Patricia Hanigan, au nom du conseil d’administration de l’IRCM.

Piqûre de rappel aux élus, institutions et organismes

Depuis maintenant 15 ans, le Québec se mobilise pour la réussite éducative des jeunes dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS). Célébrées chaque année au Québec en février, et portées par les Instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite éducative, ces journées de campagne nationale visent à rappeler aux élus nationaux et municipaux, aux organismes, aux employeurs, aux parents et à l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux de l’éducation, de la santé et de la petite enfance que la persévérance scolaire est l’affaire de tous et que chacun a un rôle à jouer afin de soutenir nos jeunes.

Les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront sous le thème "Nos gestes, un + pour leur réussite". Parce qu’il existe une multitude de gestes à la portée de chacun qui représente l’équation pouvant faire une réelle différence dans la réussite éducative d’un individu, du début de sa vie jusqu’à l’âge adulte. Chacun peut poser des gestes qui représenteront des « + » pour la persévérance scolaire et la réussite éducative du jeune aux différentes étapes de sa vie.

Le porte-parole qui a été choisi encore cette année pour porter les messages de la campagne nationale 2020 est Laurent Duvernay-Tardif, talentueux joueur de football professionnel et détenteur d’un doctorat en médecine de l’Université McGill.