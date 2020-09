Chambly adhère au Fonds des municipalités pour la biodiversité

La Ville de Chambly va adhérer au Fonds des municipalités pour la biodiversité (Fonds MB), une initiative de la Société pour la nature et les parcs du Québec (SNAP Québec) et de la Fondation de la faune du Québec.

Avec cette adhésion, la Ville s’engage à verser chaque année dans le Fonds MB, l’équivalent de 1 $ par ménage, pour un total de 12 417 $, lesquels seront utilisés pour des fins de conservation du territoire ou de protection des espèces. Ce montant sera bonifié de 31,25 %, soit 0,3125 $ pour chaque dollar, grâce à la contribution du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec.

À Chambly, ces sommes serviront à réaliser des projets de protection des milieux naturels comme le nouveau parc-nature.

« En tant que municipalité, nous avons un rôle important à jouer dans la préservation de la biodiversité et la lutte aux changements climatiques, de même que pour la conservation, la restauration et la mise en valeur des milieux naturels de notre territoire. En adhérant au Fonds MB, nous posons un geste concret et responsable, permettant de développer des projets de protection pour la biodiversité », souligne Alexandra Labbé, mairesse de la Ville de Chambly.