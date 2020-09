Route 223 à Saint-Basile-le-Grand: circulation en alternance

Le ministère des Transports a confirmé la mise en place d’une circulation en alternance sur la route 223 à Saint-Basile-le-Grand, à compter de ce mardi 22 septembre jusqu’à mi-octobre

La circulation se fera en alternance, gérée à l’aide de feux de circulation mobiles, sur un court tronçon de la route 223 (chemin du Richelieu) situé au sud de la rue du Purvis Club.

Il est possible de s'informer sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation est essentiel.