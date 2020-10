Circulation sur la Rive-Sud: des fermetures majeures cette fin de semaine

Les fermetures auront lieu dès ce soir à 23h jusqu'au lundi 19 octobre, à 5h, à Brossard notamment.

À Brossard, la R-132 Est et Ouest sera complètement fermée, entre les sorties pour le pont Samuel-De Champlain (sortie 53 en direction est et sortie 75 en direction ouest) et les entrées suivantes.

Le détour se fera via le boulevard Marie-Victorin.

Sur l’A-10 Ouest (autoroute des Cantons-de-l’Est), à la hauteur du boulevard Pelletier, avant le pont Samuel-De Champlain, une fermeture partielle concernera 2 voies sur 3.

