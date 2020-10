6 conseils avant de partir en randonnée

Vous souhaitez faire une randonnée d'un ou plusieurs jours? Peu importe la durée de votre séjour, il va falloir que vous vous prépariez en conséquence. Voici 7 conseils à suivre avant de partir en randonnée.

Pour planifier une randonnée de plusieurs jours, vous allez devoir mettre de l’argent de côté. Si vous manquez d’argent, empruntez-en. Si votre pointage de crédit vous empêche d’accéder à un prêt auprès de votre institution financière, il est possible de recevoir un prêt personnel pour mauvais crédit. Vous recevrez votre argent dans un délai maximal de 24 heures.

Choisissez vos bottes de randonnée.

Pour choisir vos chaussures de marche, vous devez tenir compte de plusieurs critères dont le maintien du pied, l’imperméabilité, l’adhérence au sol, l’évacuation de la transpiration, le confort et l’amorti.

Pour les petites randonnées, privilégiez le confort de vos chaussures. Il est conseillé de prendre des chaussures très légères à tige basse. Pour les terrains accidentés, choisissez plutôt des chaussures à tige mi-haute ou à semelles crantées. Finalement, pour les randonnées en montagne, optez plutôt pour des chaussures très imperméables à tige haute.

Choisissez bien vos chaussettes.

Vous devez absolument éviter d’avoir des ampoules. Les chaussettes de sport bas de gamme sont donc fortement déconseillées, surtout si la randonnée dure plus d’une journée. Privilégiez plutôt des chaussettes composées d’un mélange de coton/fibres polyester ou de laine/fibres polyester. Pour les longs séjours, prévoyez plusieurs paires de chaussettes.

Portez des vêtements adaptés

Si vous faites votre randonnée durant l’automne ou le printemps, il est recommandé de porter 3 couches vestimentaires. La première couche est une chemise ou un t-shirt permettant d’absorber et d’évacuer la transpiration. La deuxième couche est un pull ou une veste polaire qui est plus léger que la laine et qui permet à votre corps de mieux respirer. La troisième couche est un vêtement imperméable.

Choisir son sac à dos.

Un sac à dos ne devrait pas dépasser 20% du poids du porteur. N’ajoutez donc que les choses essentielles à apporter. Pour une courte randonnée, le sac ne devrait pas dépasser une contenance de 30 à 40 litres. Pour les longues randonnées, il est préférable de prendre un sac de 50 à 70 litres.

Apportez de la nourriture et une gourde

Pendant que vous marchez, vous allez dépenser de l’énergie. Il se peut donc que vous ayez faim. Prévoyez donc d’apporter un lunch ou quelques collations en conséquence. Vous devez aussi boire 500 ml par heure. Par conséquent, apportez une gourde pour éviter de vous déshydrater.

Prendre des bâtons de marche

Les bâtons de marche permettent de soulager les genoux et de répartir le poids du sac à dos. Cependant, certains bâtons peuvent être encombrants. Choisissez donc des bâtons rétractables ou pliables que vous pouvez facilement ranger dans votre sac à dos. Assurez-vous également que la poignée soit bien adaptée à votre main.