Le design scandinave pour un hiver cozy chez soi

Le changement d’heure et l’hiver qui frappe doucement mais sûrement à nos portes donnent un aspect plus sombre à notre quotidien, ce qui peut à la longue devenir lourd sur le moral et sur notre énergie.

L’idéal pour se sentir bien chez soi en cette grande période hivernale est, bien évidemment, le design scandinave qui, avec ses formes organiques ainsi que ses couleurs, donne une réconfortante dose de chaleur humaine.

Vous ressentez le besoin de donner une autre vie à votre maison pour passer à travers l’hiver rigoureux qui nous attend et que voulez y apporter un esprit plus cozy dans plusieurs pièces ? Il vous suffit de faire appel à une entreprise de peinture à Montréal et la Rive-Sud qui vous offrira son expertise et fera de votre maison un endroit synonyme de réconfort.

Le design scandinave et son amour pour la simplicité audacieuse

Le design scandinave a connu une longue période d’âge d’or dans les années 30 jusqu’au début des années 70. Cet art doit son existence à de nombreux artistes tels que Klint, Wegner, Panton ou encore Ditzel qui ont su, chacun à leur façon, apporter leur touche personnelle à cet art.

Ces artistes ont permis à ce mouvement artistique d’être ce qu’il est aujourd’hui en y dévoilant au fil du temps le corpus et les valeurs qui le caractérisent. La fonctionnalité, la durabilité, l’audace et le plaisir se joignent aux formes à la fois simples, graphiques et colorées pour faire toute la richesse du design scandinave.

Les pays nordiques comme la Finlande, la Suède et le Danemark sont réputés pour leurs longs mois sombres d’hiver et pour leurs saisons marquées par une atmosphère intensément lumineuse. Les paysages montagneux et les forêts font partie des inspirations du design scandinave dans lequel on peut ressentir la nature profonde qui les habite notamment à travers les formes, les matériaux et les différents motifs ornementaux qui en découlent.

Dans le design scandinave, le gaspillage n’existe pas, et tout est bon pour faire travailler la créativité en ramenant toujours les choses essentielles de la vie. Pour les créateurs de ce mouvement artistique, il est important que les maisons offrent une protection aussi bien morale que physique. C’est ce qui donne ce côté à la fois atypique et réconfortant au design.

Le design scandinave a pour unique but d’améliorer la vie de tous les jours, ce qui explique entre autres le choix des objets simples, faciles à comprendre et bien réalisés.

En conclusion, l’hiver est la période idéale pour vous offrir une ambiance cozy et réconfortante au sein de votre maison. Pensez donc à rendre la chaleur de votre atmosphère encore plus humaine.