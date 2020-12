Où sont les plus belles décorations de Noël dans Chambly

Chaque année, plusieurs citoyens de la région se distinguent par leurs décorations de Noël des plus impressionnantes que ce soit à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur.

Que ce soit avec des jeux de lumière impressionnants, des personnages gonflables ou un sapin coloré, les quartiers de Chambly s’illuminent et font vivre la magie des Fêtes.

Qui n’a jamais pris le volant, un soir de décembre, uniquement dans le but de se balader dans les rues les plus éclairées par la magie des fêtes? Là où les voisins semblent se faire une véritable compétition de féerie de Noël!

Évidemment, en cette année difficile, il est d’autant plus important de garder le moral et de faire rayonner la joie qu’amène le temps des fêtes. C’est pourquoi l’équipe de Néomédia espère donc vous voir décorer en grand nombre tout comme on espère vous voir participer à notre galerie des plus belles décorations de Noël intérieures et extérieures !

Envoyez-nous vos photos!

Nous publierons les meilleures images au courant des jours à venir. Nous en ferrons une galerie pour tous les amateurs de photographie. Faites-nous parvenir vos clichés:

Par courriel à l’adresse [email protected]

Par message privé sur notre page Facebook