Quoi savoir avant d'acheter une serrure numérique?

Le simple fait de penser à une serrure numérique vous fait rêver? Vous trouvez encombrant de traîner votre clé lors de vos cinq kilomètres de course quotidienne? Vous en êtes à la quatrième copie de clé que vous fournissez à votre enfant dans l'espoir que, cette fois-ci, il ne la perdra pas? Votre clé est restée dans la veste que vous avez oubliée au bureau pour la troisième fois ce mois-ci? Bref, vous pourriez écrire sans vous forcer un touchant plaidoyer en faveur des clés numériques. Mais, êtes-vous sûres de bien les connaître?

Les différents types de serrures numériques

*Le clavier. Certains modèles offrent plus de 30 combinaisons pour identifier les différents utilisateurs. Deux options de sécurité ne sont absolument pas à négliger : la limitation de tentatives à trois et un écran tactile conçu pour éviter les traces de doigts afin de ne pas exposer les chiffres les plus sollicités.

*Le signal sans fil. Idéal pour déverrouiller une porte les bras chargés ou sans même y penser, ce système utilise une télécommande à la place d'une clé. La télécommande peut être dans un porte-clés électronique ou dans un cellulaire, par exemple.

*La connexion Internet. Ce type de serrures peut contrôler à distance l'accès à votre maison à l'aide d'une application sur votre téléphone intelligent. Elle vous permet de vérifier qu'une porte est barrée sans avoir à revenir sur vos pas, d'ouvrir la porte à un ado qui a oublié sa clé, même si vous êtes encore au bureau. Si vous optez pour la connexion Internet, assurez-vous que le réseau que vous utilisez soit crypté.

La biométrie. Ces serrures s'ouvrent avec vos empreintes digitales ou votre iris, mais elles sont trop sensibles aux rigueurs du climat québécois pour y être adaptées.

Les homologations

Il est indispensable qu'une serrure numérique puisse résister aux impacts et au crochetage. Recherchez les certifications ANSI/BHMA et UL437 pour vous en assurer.

La prévention des pannes

Qui dit serrure numérique, dit serrure fonctionnant à l'électricité. Il est donc très important de porter attention au voyant indiquant que les piles sont faibles, si vous n'en tenez pas compte, vous ne pourrez plus déverrouiller lorsque les piles seront à plat. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, la plupart des serrures numériques ont une clé (en métal) de secours qui peut servir en dernier recours à débarrer la serrure. Évidemment, celle-ci ne vous servira à rien, si elle est rangée à l'intérieur de votre maison.

Le climat

Les serrures numériques bon marché ne sont pas adaptées pour les variations intenses de températures et d'humidité. Si vous ne voulez pas devoir encore et encore faire face au même problème de serrure, il vaut mieux investir dans une serrure de qualité supérieure que pourra vous recommander un bon serrurier.

La sécurité

Lorsqu'il est question de sécurité, la serrure numérique ne vaut pas une serrure incrochetable avec une clé qui ne peut pas être reproduite sans la présentation du certificat d'achat.