Les bardeaux d’asphalte sont-ils vraiment écolos?

Étant donné que les bardeaux d’asphalte sont le revêtement de toit le plus utilisé en Amérique du Nord, il devient pertinent de s’interroger sur leur impact écologique. Dans ce domaine, les bardeaux présentent des avantages et des inconvénients, mais ce sont surtout vos choix et vos actes qui feront une différence.

Leur durée de vie

Celle-ci varie entre 15 et 30 ans. S’il est vrai que 15 ans est une courte durée de vie qui vous oblige à remplacer fréquemment les matériaux et augmente, par conséquent, l’impact écologique, il faut prendre en compte que la durée de vie d’un revêtement en bardeaux d’asphalte est directement proportionnelle à la qualité de l’installation. Lorsque cette dernière est faite dans les règles de l’art (ce que tous les couvreurs devraient viser comme objectif), la durée de vie approche des 30 ans. Déjà là, la fréquence de remplacement vient de chuter de moitié, l’impact écologique aussi.

Leur conception

Malheureusement, les bardeaux d’asphalte sont un produit dérivé du pétrole, leur fabrication a donc un impact important sur l’environnement qu’il est difficile de contrebalancer. La seule chose que vous pouvez faire à ce niveau pour réduire leur impact est de ne pas les gaspiller, par exemple en soignant leur installation, en les entretenant régulièrement et en remplaçant les bardeaux endommagés rapidement avant que le problème causé par cet endommagement s’étende aux bardeaux voisins, à votre toiture ou à l’intérieur de votre maison.

Le type de bardeaux d’asphalte

Vous pouvez aussi réduire l’impact écologique des bardeaux d’asphalte en choisissant un type de bardeaux qui contient moins d’asphalte. Ainsi, le bardeau en fibre de verre est fabriqué avec moins d’asphalte que le bardeau organique.

Leur contribution aux îlots de chaleur

Traditionnellement noirs, les bardeaux d’asphalte ont une facilité à emmagasiner les rayons de soleil. Ils diffusent ensuite la chaleur dans les maisons, ce qui augmente les dépenses en climatisation. Mais vous pouvez agir de trois manières pour contrer cet inconvénient.

D’abord, en choisissant vos bardeaux en fonction de cet impact. Les bardeaux de couleurs pâles emmagasinent moins de chaleur. De plus, certains bardeaux sont conçus spécialement pour refléter les rayons et, ainsi, éviter la création d’un îlot de chaleur.

Puis, en optant pour une sous-couche isolante qui empêchera la chaleur emmagasinée dans le revêtement de se diffuser à l’intérieur de votre maison. Cette solution évitera aussi à la chaleur de votre maison de se diffuser à l’extérieur en hiver. L’impact se répercutera alors sur la climatisation et sur le chauffage.

Ensuite, en ne climatisant pas votre maison.

Leur fin de vie

Si les bardeaux d’asphalte ont déjà rempli les dépotoirs, ce n’est plus toujours le cas. Ils peuvent être transformés en produits d’asphalte recyclé et être utilisé pour produire une nouvelle surface asphaltée ou pour réparer de l’asphalte existante. Toutefois, il faut savoir que l’offre en bardeaux usagés est plus grande que la demande pour les produits d’asphalte recyclé.