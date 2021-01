Aide financière pour la Légion royale canadienne

La Légion royale canadienne a annoncé le 21 décembre lesquelles de ses filiales recevront de l’aide financière par le biais du fonds d’urgence du gouvernement fédéral.

La Légion a reçu un total de 14 millions de dollars qu’elle répartira à travers le Canada. La filiale de Beloeil-McMasterville s’est vue octroyer un montant de 11 432.30$.

Ce fonds d’urgence a pour but d’aider à maintenir les programmes et les services de soutien déjà en place offerts aux vétérans ainsi qu’à leur famille et à défrayer les dépenses telles que le loyer, les services publics et les assurances.

Notamment, cette aide pourra couvrir une partie des dépenses supplémentaires qu’aura causées la pandémie par la fermeture temporaire des locaux en 2020, soit pour une durée totale de sept mois.

« Cette aide financière permettra à nouveau à la filiale de Beloeil-McMasterville d’assurer un soutien aux vétérans et à leur famille qui en ont grandement besoin », a souligné le député de Beloeil-Chambly.