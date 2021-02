Abattage du peuplier deltoïde au lieu historique national du Canal-de-Chambly

Comme annoncé l’automne dernier, Parcs Canada a dû, ce 4 février, abattre l’immense peuplier deltoïde remarquable qui s’épanouissait sur les rives du bassin, près de l’écluse no1, au lieu historique national du Canal-de-Chambly.

Rappelons que son âge était estimé à plus de 125 ans, alors que la durée de vie normale pour un arbre de cette espèce se situe habituellement autour de 75 ans. Bien qu’il n’avait pas l’air malade, deux des quatre troncs étaient affectés par une importante carie (une grande cavité interne) qui compromettait la solidité de la structure de l’arbre. La souche de l’arbre sera laissée sur place jusqu’à ce qu’une décision entourant l’avenir de cette parcelle de terrain soit prise.

Commémorer l’arbre

Témoin de près d’un siècle et demi d’histoire, ce peuplier deltoïde remarquable a fait partie du paysage du canal et du Vieux-Chambly depuis si longtemps qu’il occupe une place importante dans le cœur de plusieurs.

Parcs Canada reconnaît l’importance de cet arbre pour les citoyens et les visiteurs de la Ville de Chambly, et travaille présentement sur un projet commémoratif dont les modalités sont toujours à préciser et qui pourrait prendre forme en 2022. Les détails de ce projet seront partagés avec le grand public dès qu’ils seront connus.

L’Agence tient à remercier les citoyens qui lui ont fait parvenir de nombreuses suggestions à cet effet. Plusieurs souhaitaient voir l’arbre reprendre vie aux abords du canal; le bois du peuplier n’est malheureusement pas assez solide pour pouvoir être transformé en mobilier, et la carie au centre du tronc était si importante que le bois est trop endommagé pour pouvoir être réutilisé. D’autres scénarios sont donc à l’étude afin que cet arbre ne soit jamais oublié.