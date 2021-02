Programmation hivernale : cet hiver, on joue dehors à Chambly

La Ville de Chambly propose une programmation d’activités sportives, culturelles, familiales et plus encore pour tous les goûts ainsi que tous les âges, afin de se divertir et de profiter du grand air hivernal.

Notons également que le tout doit se faire dans le respect des consignes sanitaires émises par le gouvernement du Québec en tout temps.

Activités sportives



- Butte à glisser : en traîne sauvage, en traîneau, sur un tube à glisser ou sur un tapis luge, glissez sur une côte enneigée d’une longueur de 110 pieds, avec une dénivellation de 32 pieds, représentant une pente de 30 %.



- Piste de ski de fond : une nouvelle piste d’un peu plus de 5 kilomètres est accessible aux fondeurs, située principalement en secteur boisé. Trois parcours sont disponibles, d’une distance variant entre 2 km et 6 km. Accessible tous les jours, selon la température.



- Patinoires extérieures : des patinoires extérieures sont aménagées pour le plaisir de ceux qui aiment valser sur la glace. Quatre patinoires avec bandes, éclairées, treize patinoires de quartier, ainsi qu’une nouveauté, un anneau de glace au parc Robert-Lebel.

- Prêt d’équipement sportif – nouveauté : les citoyens (avec preuve de résidence) peuvent désormais profiter d’un service de prêt d’équipement au parc Robert-Lebel, les samedis et dimanches, de 10 h à 16 h. Il est possible d’emprunter des raquettes, des patinettes, des tubes à glisser ainsi que des supports pour l’aide au patinage. Ce projet est possible grâce au fonds « En Montérégie, on bouge ! ».

Activités familiales

- Promenade lumineuse : ce parcours lumineux, présenté par la Ville de Chambly, en collaboration avec Concept B, est accessible à tous, du 30 janvier au 7 mars. Le parcours peut se faire seul ou avec votre bulle familiale, dans le respect des normes émises par la santé publique. De plus, n'oubliez pas de respecter le couvre-feu qui débute à 20 h.



- Personnages thématiques hivernaux : les jeunes familles de Chambly sont invitées à partir à la chasse aux personnages hivernaux, dispersés stratégiquement un peu partout à travers la ville. Pour savoir où ils sont situés, visitez la page de la programmation hivernale du site de la Ville.

- Défi château de neige : les citoyens de Chambly peuvent participer au Défi château de neige, une campagne provinciale qui s’adresse à tous les résidants du Québec. Pour participer, il suffit de construire un château de neige, le prendre en photo et vous inscrire sur le site defichateaudeneige.ca/.

Activités culturelles

- Projet Art viral : ce projet, de l’artiste Jocelyn Fiset, se veut une intervention artistique, avec pour objectif de contrer la morosité de cette période de pandémie. À l’aide de ruban adhésif d’électricien, l’artiste réalisera une œuvre éphémère, mais bien vivante : de gigantesques dessins colorés, dynamiques et lyriques ou symboliques, sur la quasi-totalité des vastes vitrines du Pôle culturel de Chambly.

- Sculptures sur glace: quatre sculptures sous une thématique hivernale, créées à partir d’imposants blocs de glace cristalline, vous accueillent devant l’entrée de la bibliothèque.

- Exposition : dans les vitrines du Pôle culturel de Chambly, découvrez l’exposition de peinture Même(s) et autre(s), ou la confusion des limites, d’Angélique Ricard, présentée du 18 janvier au 22 mars.

- Balado-découverte : téléchargez l’application gratuite Baladodécouverte et parcourez la ville en écoutant les bandes audio pour voyager dans le temps.

- Circuit patrimonial : des panneaux d’interprétation et des grands personnages ont été installés aux points phares du patrimoine naturel et bâti de Chambly. Ils racontent l'histoire de la Ville.

- Jeu-questionnaire À la conquête de Chambly : ce jeu-questionnaire, développé dans le cadre d’une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, permet de tester ses connaissances sur la période du début de la seigneurie et sur le développement de Chambly, du milieu du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle.

Bibliothèque

Toutes les activités de la bibliothèque requièrent une carte Bibliothèque ou Accès valide.

- Devinettes littéraires : récupérez une feuille de jeu à la bibliothèque, complétez-la et rapportez-la à la bibliothèque pour courir la chance de gagner un prix. Pour les enfants, du 2 février au 9 mars.

- Les mystérieux livres coups de cœur : empruntez un livre mystère, un coup de cœur choisi et emballé par un employé de la bibliothèque. Un livre par usager, pour tous les âges, du 9 au 28 février.

- Capsule temporelle COVID-19 : procurez-vous un journal de bord à la bibliothèque et faites partie de l’histoire. Avec ce journal, vous pourrez laisser une trace de votre vie en période de pandémie. Vous écrirez une lettre, adressée à vous dans le futur, en faisant des prévisions de votre vie en 2023. Une fois complétée, rapportez votre témoignage à la bibliothèque et celle-ci organisera une cérémonie d’ouverture de la capsule temporelle, en juillet 2023. Les enfants seront invités à récupérer leur journal de bord afin d’avoir un souvenir de cette période. Pour les enfants, du 9 février au 9 mars.

- Bricolage avec Malicia : lors de la semaine de relâche, récupérez une trousse de bricolage et Malicia, à l’aide d’une vidéo partagée sur le site Internet et la page Facebook de la Ville, vous aidera à le faire de la maison. Pour les enfants. Distribution des trousses du 2 au 6 mars. Vidéo d’assistance disponible du 2 au 15 mars.

- Séance d’écriture : vous aurez la possibilité de travailler un texte de votre choix, avec l’aide de Louise Chevrier, autrice populaire, en collaboration avec l'Association des auteurs de la Montérégie. Les places sont limitées. Activité pour adultes, une session de 15 minutes par inscription, par Zoom. La séance aura lieu le 23 mars, à 14 h. Inscription par téléphone, dès le 9 mars, au 450 658-2711. Les participants devront faire parvenir leur texte, au plus tard le 22 mars, à l’adresse suivante : [email protected]

- Cinéma à emporter – dates à venir : emprunt d'un film pour une soirée cinéma à la maison. Il est possible de réserver 2 DVD par genre cinématographique.

La bibliothèque offre présentement un service de prêt sans contact. L’horaire pour la cueillette des prêts est du mardi au jeudi, de 10 h à 19 h, et les vendredi et samedi, de 9 h à 17 h. Il est à noter que la chute à document est ouverte en tout temps.