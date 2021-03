AIDE ATOUT: une coopérative là pour ses membres malgré la situation actuelle

Depuis les 18 derniers mois, la Coopérative de soutien à domicile AIDE ATOUT connaît d’extraordinaires développements qui confirment, sans nul doute, la pertinence de sa valeur ajoutée au sein de la communauté de la Vallée-du-Richelieu.

« La Coopérative est en voie de se tailler une place de premier plan en matière de soins à domicile, sur l’ensemble du territoire de la Vallée-du-Richelieu. Et nous en sommes fiers ! Chacun y a mis du sien. La force de notre équipe, nos valeurs et notre volonté à desservir nos membres utilisateurs en toute sécurité, qualité et professionnalisme font de la Coopérative de soutien à domicile AIDE ATOUT un organisme sur lequel la communauté peut s’appuyer, lors de moments difficiles », de préciser Pierre Champagne, président du CA.

AIDE ATOUT, présente plus que jamais au cœur du quotidien

Aujourd’hui, la Coopérative annonce une série d’initiatives qui lui permettront de poursuivre un accompagnement humain, sécuritaire et professionnel auprès des résidents et résidentes avec des limitations physiques permanentes ou temporaires, qui souhaitent rester dans le confort et le réconfort de leur foyer.

Grâce à sa formidable équipe de 60 membres travailleurs passionnés et très bien formés, AIDE ATOUT offre des services qui visent à combler les besoins en termes d’aide à la vie quotidienne (assistance personnelle – soins, accompagnement), d’aide à la vie domestique (repas, lessive, travaux domestiques, courses), de répit pour proche aidant, de travaux liés au grand ménage (intérieurs et extérieurs) et de travaux saisonniers.

La Coopérative va à la rencontre de la communauté

Dans une volonté de pouvoir répondre aux besoins sans cesse grandissants de la communauté de la Vallée-du- Richelieu, la Coopérative a procédé à de grands changements au niveau de sa visibilité et de son accessibilité.

Le premier de ces changements touche son logo et sa signature qui permettent, d’un seul coup d’œil, de repérer et de comprendre sa mission. Cette nouvelle image met également à l’avant-plan son affiliation avec le Réseau de coopération des Entreprises d’Économie Sociale en Aide à Domicile (EÉSAD), qui représente les EÉSAD situées dans les 17 régions administratives de la province et qui offre une large gamme de services professionnels et spécialisés à ses membres, dans une vision d’assurer un soutien de très grande qualité aux usagers des quatre coins de la province.

La Coopérative est également très fière d’annoncer la mise en ligne (depuis le 22 février) de son nouveau site web. Entièrement révisé, le site AIDE ATOUT offre une foule d’informations pertinentes sur tout ce qui touche le maintien à domicile, dans une formule plus actuelle, dynamique et conviviale. La communauté est donc invitée à se rendre au cœur du nouveau site d’AIDE ATOUT au www.aideatout.com.

Enfin, la Coopérative vise à développer une interaction avec la communauté, afin d’assurer qu’elle soit au fait des services dont elle peut se prévaloir pour tout ce qui a trait au soutien à domicile. Chronique hebdomadaire, publications régulières sur Facebook, diffusion de nouvelles sur son site web, et envoi de documents d’informations au sein de la communauté, tous ses moyens seront utilisés à bon escient pour assurer une présence humaine, réconfortante, rassurante et sécuritaire.

Rappelons que le territoire desservi par la Coopérative comprend les municipalités suivantes : Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint- Bruno-de-Montarville, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil.

Réalité de la COVID-19 : Exceptionnelle adaptation à la situation

Enfin, 2020 aura été marquée par la COVID-19 et tous les bouleversements occasionnés depuis son arrivée, il y a près d’un an. La Coopérative est fière d’avoir été en mesure de réagir, de s’adapter à la situation, de prendre les mesures recommandées par les autorités. En un temps record, elle a mis tout en œuvre pour assurer la sécurité de ses membres utilisateurs et de ses membres travailleurs. Elle a mis en place un ensemble de mesures adoptées par la Mutuelle de Prévention du Réseau de coopération des EÉSAD, qui l’a accompagné dans la réalisation de son plan de prévention, en mobilisant ses énergies pour assurer la santé et la sécurité de ses membres travailleurs.

Peu importe le niveau d’alerte de la région, la Coopérative poursuit ses activités, car elle est considérée, par le Gouvernement du Québec, comme un service essentiel et c’est pourquoi, elle reste donc en alerte et prête

pour faire face aux défis des prochains mois.

Des partenariats de première ligne

La Coopérative travaille en étroite collaboration avec les grands partenaires de première ligne afin de répondre aux besoins de la communauté, soit la CISSS de la Montérégie-Centre, le CLSC des Patriotes, la RAMQ et Santé et services Québec.

Bientôt 25 ans au service de la communauté

Forte de son succès, la Coopérative s’apprête, en fin d’année 2021, à s’installer dans des espaces mieux adaptés, afin d’élargir son offre de services pour répondre aux besoins de ses quelque 1 400 membres utilisateurs, ainsi qu’à tous et celles qui la découvre.