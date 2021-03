Jean-François Roberge rend hommage aux bénévoles de la circonscription de Chambly 

Ce lundi 22 mars, le député de Chambly, Jean François Roberge, a tenu, virtuellement, une soirée Hommage aux bénévoles afin de reconnaitre leur implication au sein de la communauté.

L’an dernier, l’arrivée de la COVID-19 a obligé l’annulation de la soirée qui a lieu annuellement depuis 2014. Cette année, malgré les circonstances, il était important pour le député de Chambly de maintenir l’événement. « Je suis conscient que la mise en place des services a varié selon les secteurs d’activités, mais je tenais absolument prendre un moment pour souligner tous les efforts de ces bénévoles au cours des derniers mois. Nous sommes très reconnaissants de leur apport à la communauté. »

En ouverture, le député de Chambly a rendu hommage à Mme Ginette Grenier, décédée le 10 mars dernier. Cette citoyenne de Carignan était très impliquée notamment avec l’AQDR-Monts et Rivières et le Centre d’écoute Montérégie, organismes qu’elle a cofondés. « C’est une femme qui était activement engagée. Je l’ai rencontré lors de différents événements et je garde de très bons souvenirs de nos échanges. Mes meilleures pensées vont à son époux, à sa fille ainsi qu’à sa famille », mentionne-t-il.

Plus de 35 organismes ont répondu à l’appel du député de Chambly en soumettant une candidature. Un à un, M. Roberge leur a rendu hommage. Même si certains organismes n’étaient pas présents, le travail de chacun est immensément inestimable. « Tous les bénévoles font un travail remarquable. Nous avons besoin d’eux. Leur implication collabore au succès des organismes et ça se répercute de belle façon sur les citoyens qui en bénéficient ici dans notre circonscription », souligne le député.