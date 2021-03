Retour de l’événement Racine de vie à Richelieu

L’événement « Racine de vie » est de retour en 2021 et il aura lieu au Parc Florence-Viens, le samedi 15 mai à 10h. Lors de ce dernier, la Ville de Richelieu plantera un arbre pour chaque enfant richelois né dans la dernière année et inscrit pour l’occasion. Exceptionnellement, l’édition de cette année accueillera aussi l’inscription pour les naissances de 2019 et 2020. Autre nouveauté, il sera aussi possible de simplement venir chercher l’arbre pour le planter à la maison.

En plus de reverdir le territoire, la cérémonie de « Racine de vie » qui perdure depuis près de 20 ans, vise à démontrer l’importance des familles pour la Ville de Richelieu. Au total, ce sont plus de 500 arbres qui ont été plantés depuis le début de cette aventure.

Inscription

Pour inscrire son enfant à « Racine de vie », il faut contacter le département des loisirs au [email protected] ou au 450 658-1157, poste 271. La période d’inscription prendra fin le 23 avril prochain.

En inscrivant son enfant, il est aussi possible d’adhérer au programme « Une naissance un livre » de la bibliothèque Simonne-Monet-Chartrand. Celui-ci vise à accompagner les parents dans l’éveil à la lecture de l'enfant. Les parents recevront gratuitement trois livres, un sac réutilisable et un exemplaire du magazine Naître et grandir.