Est-ce que les purificateurs sont vraiment efficaces ?

Mauvaises odeurs, fumées de cigarette, bactéries… Toute une multitude de particules nocives est susceptible de polluer l’air intérieur. Munis de filtres, les purificateurs figurent parmi les solutions pour améliorer la qualité de l’air dans une pièce. Mais cet appareil est-il vraiment efficace ? Dans ce guide, nous allons tenter d’éclairer vos idées.

Pourquoi acheter un purificateur d’air ?

Saviez-vous que l’air que vous respirez est pollué même si vous restez cloitré dans votre chambre ? Selon l’Observatoire de l’air intérieur, l’air intérieur contient toute une variété de particules dangereuses telles que le formaldéhyde, une substance qui est qualifiée de « cancérogène ». Cet élément se trouve dans les produits cosmétiques, la peinture, le papier peint, la mousse isolante… De nombreux résidus nocifs peuvent aussi être véhiculés par les poils d’animaux et les poussières. Certaines particules sont même responsables de maladies.

Comme son nom l’indique, le purificateur d’air permet d’assainir l’air intérieur. Concrètement, il capture et élimine les fines particules qui sont suspendues dans l’air. De ce fait, l’achat d’un tel appareil est loin d’être anodin. À long terme, cet investissement permet d’améliorer votre qualité de vie. En effet, il vous offre la possibilité de :

profiter d’un cadre agréable à vivre ;

éloigner les maladies qui attaquent le système pulmonaire ;

limiter l’exposition aux virus et aux bactéries ;

lutter contre les acariens ;

atténuer les crises d’allergie ;

Réduire le risque d’apparition de cancers…

À l’heure actuelle, l’acquisition d’un purificateur d’air est une solution alternative pour mieux se protéger contre le Coronavirus. Son efficacité contre cette maladie est de 99,6, selon les résultats d’une étude publiée en 2020.

Comment choisir son purificateur d’air ?

Tous les purificateurs d’air qui sont disponibles sur le marché ne se valent pas. Chaque appareil possède ses propres spécificités techniques. Pour faire un bon choix, il s’avère essentiel de se prendre en considération quelques critères :

Le niveau de filtration

Tous les purificateurs d’air n’offrent pas les mêmes performances. Certains d’entre eux sont conçus pour rendre l’air intérieur plus respirable. Il existe aussi des appareils perfectionnés qui possèdent tout un lot de système de filtration. Pour bien choisir votre purificateur d’air, il est indispensable de comprendre le mode de fonctionnement de chaque gamme de produits :

les purificateurs d’air à filtration sont par exemple dotés d’un filtre HEPA. Ils sont idéaux pour capturer les particules les plus fines (jusqu’à 0,3 micron), entre autres les poussières, les acariens, les pollens… De ce fait, cette gamme de produits peut vous convenir si vous recherchez un purificateur d’air ultra-efficace ;

les purificateurs d’air plasma sont dotés d’une technologie appelée « ionisation ». Plus précisément, ils permettent d’ éliminer les virus et les bactéries qui contaminent l’air intérieur ;

les purificateurs d’air à ionisation sont équipés d’un ioniseur. Ce dernier permet d’ assainir l’air intérieur . Autrement dit, il capture les mauvaises odeurs et les gaz nocifs.

Le confort d’utilisation

Certains modèles de purificateurs d’air émettent un son assourdissant lorsqu’il est en marche. Cette situation peut être gênante si vous envisagez de brancher votre appareil pendant votre sommeil.

Généralement, le volume sonore d’un purificateur d’air ne doit pas excéder les 60 dB. Prenez le temps de vérifier cette information afin de profiter d’un confort d’utilisation. Vous pouvez aussi mettre votre purificateur d’air en mode faible. Cela permet d’amoindrir le volume sonore.

Vous devez également savoir qu’il est indispensable de tenir compte de la surface à traiter et de la nature des polluants. De cette manière, vous pourrez profiter de l’efficacité de votre appareil.

Quel purificateur d’air choisir en 2021 ?

Les purificateurs d’air sont déclinés en plusieurs modèles. De ce fait, il est souvent difficile de fixer son choix avec la multitude d'offres disponibles sur le marché. Voici notre top 3 des meilleurs purificateurs d’air :

Le purificateur d’air Coway Airmega 300

Si vous disposez d’une grande pièce dans votre résidence, le purificateur d’air Coway Airmega 300 est celui qu’il vous faut. En effet, ce modèle permet de couvrir une superficie de 150 m2. Doté de filtres de qualité, il est capable de capturer les petites particules telles que la poussière ; les moisissures et les poils d’animaux.

Cet appareil est aussi idéal pour purifier l’air vicié. Il peut neutraliser les odeurs de cuisson, les fumées de cigarette et les odeurs de cuisson. Équipé d’un minuteur, ce modèle de purificateur d’air peut être lancé au moment voulu. Toutefois, il n’est pas envisageable de l’actionner à distance.

Le purificateur d’air Germguardian AC4825

Le purificateur d’air Germguardian AC4825 se distingue par son excellent rapport qualité/prix. Afin de s’adapter à tous les besoins, il possède trois vitesses de fonctionnement. Pour aérer votre espace de vie lors de votre sommeil, vous pouvez opter pour la vitesse faible. Cette option permet de profiter d’un faible volume sonore.

Certifié énergie Star, ce modèle de purificateur d’air est totalement respectueux de l’environnement. Il est destiné pour les pièces à vivre d’une superficie de 15 min 2 s en moyenne.

Le purificateur d’air Levoit LV-H 126

Le purificateur d’air Levoit LV- H 126 est un modèle en entrée de gamme. Toutefois, il offre une performance à la hauteur de toutes les attentes. Muni d’un filtre HEPA, cet appareil est en mesure d’éliminer toutes les particules fines, notamment les allergènes, les spores et même les bactéries.

En plus d’être à moindre coût, ce purificateur d’air se caractérise par son look épuré. De taille compacte, il ne risque pas d’encombrer votre intérieur. On regrette cependant que cet appareil possède des fonctionnalités assez restreintes.

Le purificateur d’air est d’une grande efficacité si vous prenez le temps d’identifier vos besoins et de sélectionner un appareil qui satisfait vos exigences. Vous devez garder en tête que ce dispositif doit être apte à couvrir votre espace de vie pour que vous puissiez en tirer un réel profit au quotidien.