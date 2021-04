Camps de jour 2021 à Chambly : La tête dans les nuages

La Ville de Chambly invite les enfants de 5 à 13 ans à participer à son programme Camps de jour, sous la thématique La tête dans les nuages, qui se déroulera du 29 juin au 13 août. Une foule d’activités liées à la thématique de l’été seront proposées aux jeunes, encadrées par une équipe d'animation compétente et dynamique.

La période d’inscription débutera le jeudi 6 mai, à 18 h, en ligne uniquement. Les résidants de Chambly, avec une carte Accès valide, pourront s’inscrire sur le site ville.chambly.qc.ca (Services en ligne). Les inscriptions seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Il est à noter que des postes informatiques demeurent accessibles au Pôle culturel de Chambly pour permettre d’accéder à l’ensemble des informations et procéder à l’inscription en ligne.

Avant de procéder à l’inscription, il est obligatoire de remplir la Fiche santé dans le Dossier du participant, accessible dès maintenant sur le site ville.chambly.qc.ca (Service en ligne – Inscription en ligne – section Aide en ligne (en haut à droite de l’écran)). Si le dossier de l’enfant n’est pas à jour, les parents seront automatiquement redirigés vers ce formulaire avant de pouvoir accéder au portail d’inscription.

Séance d’information par vidéoconférence

Parents et enfants pourront obtenir plus d’information sur le déroulement et le fonctionnement des camps, le mardi 22 juin, à 19 h, par le biais de la plateforme Zoom. L’équipe répondra aux questions d’ordre général. Le lien pour accéder à la rencontre sera accessible sur le site ville.chambly.qc.ca quelques jours avant la séance d’information.

Camps de jour

Afin de bonifier les activités des camps de jour, une animation thématique sera accessible chaque semaine à l’ensemble des groupes. Elle sera organisée par une équipe spécialisée, qui mettra sur pied des activités intéressantes, à raison d’un avant-midi par semaine, selon différents thèmes.

Semaine des explorateurs

Offerte du 16 au 20 août, cette semaine à places réduites offrira une thématique différente tous les jours.

L’objectif est de faire des activités, tout en développant l’intérêt des jeunes par la participation active. Ceux-ci sont répartis selon leur âge et, pour chaque camp, il y a un minimum d’une heure d’activité physique par jour.

Programme Terrains de jeux - annulé

Afin d’assurer le bon déroulement et de maximiser les ressources disponibles au programme Camps de jour, la Ville a décidé d’annuler son programme Terrains de jeux pour la saison estivale 2021.