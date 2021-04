Journée spéciale de recyclage : une collecte de recyclage spéciale à Chambly

La Ville de Chambly invite les citoyens à participer en grand nombre à une collecte de recyclage spéciale, organisée par Éco-citoyens Chambly, ce samedi 10 avril, de 9 h à 16 h, au stationnement de la caserne Serge-Caron (1303, boul. Fréchette). La Ville souhaite que les citoyens profitent de cette collecte pour disposer adéquatement de leurs matières résiduelles recyclables.

Les articles acceptés lors de cette collecte spéciale sont : les ampoules fluocompactes et incandescentes, les attaches à pain, les goupilles de canettes d’aluminium, les assiettes d’aluminium, les bouchons de liège, les cartouches d’encre pour imprimantes, les contenants en verre non consignés, les crayons en plastique (stylos, surligneurs, marqueurs, pousse-mines, crayons-feutres), les lunettes, les masques et gants à usage unique, les petits appareils électroniques (Ipod/lecteurs MP3, cellulaires, appareils photo, fils, câbles, chargeurs, tablettes, écouteurs), les piles, les produits d’hygiène dentaire (brosses à dents, tubes de dentifrice, emballages de soie dentaire et brosses interdentaires), les sacs de lait, les sièges d’auto pour enfants (séparer la base de plastique des tissus et du métal) et le styromousse.

Écocentre

L’Écocentre demeure accessible, les vendredis et samedis, de 8 h à 15 h, pour certains articles non énumérés plus haut, tels que : le bois (branches, souches, bûches et copeaux), les encombrants (meubles, filtreurs à piscine (vides), tapis et toiles de piscines (attachés), les matelas et sommiers), les métaux (BBQ (sans bouteille de propane), chauffe-eau, électroménagers, appareils réfrigérants), les pneus sans jantes, les résidus de construction, rénovation et démolition, la tourbe, le sable, le compost, la terre non contaminée et les roches, ainsi que les grandes quantités de carton, de papier, de contenant de métal et de plastique recyclable.

La Ville de Chambly compte sur la collaboration des citoyens afin d’optimiser la gestion des matières résiduelles et ainsi réduire l’empreinte écologique de chacun des participants. Afin de permettre la distanciation sociale, des mesures préventives seront appliquées sur le site pour protéger les bénévoles et les visiteurs.