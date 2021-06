L'un des meilleurs aspects d'avoir une piscine dans votre jardin, en plus de pouvoir y nager et d'avoir un endroit pour se rafraîchir, est de pouvoir créer votre propre petite oasis autour d'elle. Si vous aimez vous détendre au soleil et vous sécher entre deux baignades, il est essentiel de disposer d’un mobilier de piscine confortable.

Il existe des tonnes d'options pour décorer votre espace autour de la piscine, et il peut être difficile de faire un choix pour votre ameublement extérieur. Pour vous aider à transformer votre espace extérieur en un petit paradis, voyons quel mobilier de piscine choisir pour relaxer.

Les chaises longues pour relaxer

Les chaises longues extérieures sont les meubles de piscine les plus populaires pour les personnes qui cherchent à se détendre et à profiter du soleil autour de la piscine. Optez pour des meubles en osier synthétique avec des coussins de chaise d'extérieur colorés pour montrer votre style vibrant, ou utilisez des chaises longues faites de tissu en maille toutes saisons et de cadres en métal pour une solution plus robuste. Ces chaises longues de piscine ont généralement des dossiers réglables pour permettre une inclinaison confortable.

Les canapés d'extérieur et modulaires

Si vous prévoyez d'organiser des fêtes à la piscine ou de passer du temps avec la famille dans la cour, un canapé sectionnel offre de nombreux sièges au bord de la piscine. La plupart des sectionnels d'extérieur sont dotés d'un rembourrage confortable et résistant aux intempéries et de coussins d'extérieur pour relaxer confortablement après une baignade. Recherchez un sectionnel avec un pouf de rangement assorti pour ranger facilement coussins, jouets de piscine et autres accessoires.

Les ensembles de bistrot

Faites une pause de la baignade et prenez un verre de limonade ou un déjeuner léger dans votre ensemble bistro au bord de la piscine. Ces ensembles de salle à manger d'extérieur peuvent généralement accueillir de deux à quatre personnes et se déclinent dans une variété d'options, telles que le fer ou le bois. Procurez-vous un ensemble bistro à hauteur de bar pour garder vos boissons et collations hors de portée des éclaboussures de la piscine, ou trouvez un ensemble avec une table et des chaises plaintes pour un rangement facile à la fin de l'été.

Le hamac

Rien de tel que de se détendre dans un hamac par une chaude journée d’été. Si vous n’avez pas d’arbres près de votre piscine pour accrocher un hamac, utilisez un support de hamac en bois ou en métal que vous pouvez déplacer où vous le souhaitez. Choisissez un hamac d'extérieur en corde confortable pour relaxer au bord de la piscine, ou optez pour un hamac en tissu robuste et résistant aux intempéries pour ajouter une touche colorée à votre espace extérieur.

Les chaises Adirondack

Cette chaise de plage classique fonctionne aussi bien dans votre jardin que sur une plage de sable. Les chaises Adirondacks présentent un design confortable avec une assise large et un dossier haut. Les chaises Adirondack en bois ou en plastique aux couleurs vives apportent une touche de style insulaire à votre ameublement extérieur. Ajoutez un pouf ou un repose-pieds assortis pour rehausser le design relaxant de ces chaises.