Justin Trudeau dit non à la vaccination obligatoire

Alors qu’il était de passage en Nouvelle-Écosse ce mardi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau a réitéré son point voulant qu’il ne comptait pas rendre la vaccination obligatoire au pays.

« On espère, et on a l’intention, de ne pas rendre obligatoire la vaccination parce qu’on voit à quel point les Canadiens, avec les bonnes informations, avec l’encouragement des médecins, de leurs pairs et de leaders communautaires, sont en train de se faire vacciner », a-t-il déclaré.

Actuellement, plus de 50% des Canadiens de 12 ans ou plus ont reçu leur deuxième de dose du vaccin contre la COVID-19 et plus de 80%, une première dose.

Ceci dit, la contagiosité du variant Delta étant plus .levées, plusieurs experts s’entendent pour fixer à 90% ou 95% le seuil à atteindre pour espérer une certaine immunité collective.

« Nous allons continuer d’encourager et à chercher des façons d’inciter les Canadiens à se faire vacciner…On a encore du travail à faire pour arriver à un automne beaucoup plus normal », a conclu le premier ministre.