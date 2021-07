Entretien d'un toit plat : 5 choses à savoir

Les toits plats durent généralement entre 10 et 20 ans avant de devoir être remplacés. Pour maximiser la durée de vie de votre toit plat, il est important de rester maître de l’entretien de la toiture. Ce guide présente 5 choses à savoir sur l’entretien d’un toit plat afin de le garder en parfait état durant longtemps.

L’importance de l’entretien d’un toit plat

En tant que propriétaire d'une maison ou d’un bâtiment commercial, vous voyez rarement votre toit plat, ce qui peut entraîner un manque d'entretien et une durée de vie utile raccourcie de la toiture. L'entretien du toit plat est tout aussi important que tout autre entretien du bâtiment. Qu'il s'agisse d'un toit plat résidentiel ou d'un toit plat commercial, les deux doivent être inspectés au moins une fois par an pour s'assurer que tout résiste et que toutes les réparations nécessaires sont effectuées. Un bon programme d'entretien de toiture peut prolonger la durée de vie de votre toit plat de plusieurs années, ce qui vous permet d'économiser de l'argent à long terme.

Conseils pour l'entretien de votre toit plat

L’entretien d’un toit plat n’est pas bien compliqué, mais il demande une certaine discipline. Il vous faudra l’inspecter régulièrement et réaliser quelques tâches afin d’en assurer l’intégrité :

Retirez les débris

Contrairement aux toits en pente, les débris resteront sur les toits plats jusqu'à ce qu'ils soient enlevés ou emportés par le vent. Les feuilles détachées, les branches abattues et l’accumulation d’eau ou de saleté peuvent endommager le matériau de votre toiture s’il n’est pas enlevé rapidement. Inspectez visuellement le toit régulièrement et après les tempêtes pour vous assurer que les débris n'ont pas perforé le matériau de la toiture. Retirez tous les débris à la main ou avec un balai.

Prenez soin des solins

Les solins sont installés près des joints sur les toits pour le renforcement. Il est essentiel de garder les solins en bon état, car l'eau peut s'infiltrer dans les endroits qui n'ont pas reçu cette couche de protection supplémentaire. Les solins se détachent ou se cassent souvent après de longues périodes d’utilisation, alors prévoyez de changer les solins lors d’un remplacement de toiture ou lorsque le matériau se décompose au point de ne plus être utile.

Réparez les joints et les membranes

Les joints font référence aux endroits où deux morceaux de matériau de toiture se rencontrent, et les membranes sont des revêtements étanches couramment utilisés sur les toits plats. Des années d'exposition aux éléments peuvent faire soulever les joints et affaiblir les membranes du toit. Vérifiez ces deux éléments régulièrement et demandez conseil à un entrepreneur en toiture si vous voyez des joints qui semblent se défaire, ou des déchirures dans le revêtement étanche.

Surveillez les accumulations d’eau stagnante

Vérifiez s’il y a présence d'eau stagnante qui s'accumule sur votre toit après la pluie ou la neige. Ces flaques d’eau se forment lorsque le poids de l'eau pousse la membrane vers le bas et que le liquide est incapable de s'échapper. Vous ne devriez pas rencontrer ce problème avec un système de drainage approprié, mais les toits plats n'ont pas de points de drainage naturels comme les toits en pente. Recherchez des anneaux de saleté ou des endroits concaves qui pourraient retenir l'eau et travaillez avec un entrepreneur en toiture pour remédier à la formation de flaques.