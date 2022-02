Les plaques porte-clés de l’Association des Amputés de guerre seront postées aux résidents de la Montérégie

À compter de cette semaine, les plaques porte-clés 2022 de l’Association des Amputés de guerre seront postées aux résidents de la Montérégie. Cet envoi se déroulera sur le thème « Nos programmes existent grâce à vous ».

L’histoire d’Éléonore illustre bien comment la générosité du public permet à l’association d’offrir une aide précieuse aux enfants amputés et à leur famille. Éléonore, une jeune résidente de Saint-Polycarpe âgée de 12 ans, a une amputation congénitale à la jambe droite. Elle est inscrite au Programme pour enfants amputés (LES VAINQUEURS), lequel lui permet d’obtenir une aide financière pour l’achat de membres artificiels, de participer à des séminaires régionaux et de recevoir du soutien par les pairs.

Dans la lettre qui accompagne les plaques porte-clés, les parents d’Éléonore décrivent comment l’aide apportée par l’association leur a permis de mieux composer avec l’amputation de leur fille. « Au début, nous étions sous le choc et inquiets pour son avenir, racontent-ils. On nous a alors recommandé de communiquer avec l’association qui, dès le premier contact, nous a immédiatement réconfortés. Le soutien et l’information que nous avons reçus nous ont rassurés et convaincus que tout irait bien pour Éléonore. Nous aimerions remercier les donateurs, car ils rendent la vie de notre fille plus facile en contribuant au financement de ses jambes artificielles au fur et à mesure qu’elle grandit. Elle peut ainsi pratiquer les mêmes activités que les autres jeunes. »

Offrir des services

Le Service des plaques porte-clés a été créé en 1946 non seulement pour fournir des emplois à salaire compétitif aux vétérans amputés revenant de la guerre, mais également pour offrir un service utile à la population. Les fonds générés par ce service permettent à l’association d’offrir divers programmes, dont le Programme LES VAINQUEURS. Le Service des plaques porte-clés continue d'employer des personnes amputées ou ayant d’autres handicaps, et a retourné plus de 1,5 million de trousseaux de clés perdus à leurs propriétaires.

Chaque plaque porte-clés a son propre numéro à code confidentiel. Si quelqu’un perd son trousseau de clés, la personne qui le trouvera n’aura qu’à composer le numéro de téléphone sans frais qui figure au dos de la plaque ou à le déposer dans une boîte aux lettres, et il lui sera retourné gratuitement par messageries.

L’Association des Amputés de guerre ne reçoit aucune subvention gouvernementale et ne compte que sur la générosité du public pour poursuivre sa mission. Pour plus d’information ou pour commander des plaques porte-clés, visitez le site amputesdeguerre.ca ou composez le 1 800 250-3030.