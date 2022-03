Où promener son chien à Chambly

Ville de Chambly souhaite rappeler aux propriétaires de chiens la réglementation municipale qui encadre la présence de chiens dans les parcs. Celle-ci permet aux citoyens, petits et grands, d’avoir accès à des endroits publics sécuritaires et accueillants, en considérant que certains ne sont pas à l’aise en présence de chiens. La municipalité souligne l’importance d’offrir aux citoyens des parcs paisibles et propres.

Les chiens tenus en laisse sont les bienvenus dans l’ensemble des rues et sur les trottoirs de la municipalité, mais ils ne sont pas autorisés dans les parcs avec terrains de jeux, aires de jeux pour enfants, surfaces sportives et sentiers boisés. Par conséquent, il est interdit de promener son chien sur les pistes de ski de fond et sentiers de fatbike, notamment au parc-nature Fonrouge.

Pour ceux qui souhaitent explorer Chambly avec leur compagnon canin, voici quelques destinations propices à la promenade :

La promenade Samuel-De Champlain

Le sentier polyvalent longeant le boulevard De Périgny

La rue De Richelieu dans le Vieux-Chambly

Le sentier polyvalent reliant le boulevard Fréchette et la rue Charles-Le Moyne

Le boulevard Fréchette, d’un bout à l’autre de la municipalité

Le long du boulevard Anne-Le Seigneur

Il est également possible d’emprunter le sentier hivernal aménagé aux abords du lieu historique national du Canal-de-Chambly, ainsi que le lieu historique national du Fort-Chambly, tous deux gérés par Parcs Canada.

Rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre. Un chien de 20 kg et plus doit porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. Il est aussi obligatoire de ramasser les excréments de son animal et d’en disposer de manière hygiénique.

Parcs canins

Pour se délier les pattes sans laisse, il est possible de visiter les deux parcs canins de Chambly. Le premier est situé sur la rue Simard, près du Centre sportif Robert-Lebel et le deuxième se trouve dans le parc Josephte-Chatelain. Ceux-ci sont accessibles tous les jours, de 7 h à 23 h.