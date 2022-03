Rénover une cuisine demande un budget considérable, particulièrement lorsqu’on doit remplacer les armoires de cuisine. Cependant, quand le remplacement des armoires n’est pas nécessaire ou qu’on n’a tout simplement pas le budget pour le faire, il est possible de les rafraichir grâce à d’astuces ingénieuses. Voici comment embellir une armoire de cuisine.

Remplacer les poignées de portes d’armoire

Une façon toute simple pour relooker ses portes d’armoire est de changer les poignées et la quincaillerie. Parfois, ce petit changement suffit pour redonner un air de jeunesse à des armoires désuètes.

Remplacer la quincaillerie et les poignées d’armoires est un projet facile et rapide à réaliser, qui ne nécessite que des outils que vous avez probablement à la maison.

Peinturer les armoires de cuisine

Lorsque les armoires de cuisine sont encore en bon état, il peut valoir la peine de les peinturer pour leur rendre leur aspect neuf et de les remettre au goût du jour. Pour illuminer une cuisine sombre, optez pour une peinture de couleur blanche. Ou, inspirez-vous de la tendance des cuisines « tuxedo » : peinturez les armoires inférieures d’une couleur vive et les armoires supérieures dans la même teinte, mais plus pâle, ou peinturez-les tout simplement en blanc.

Pour un résultat durable, il est important de suivre ces quelques étapes :

Décrochez les portes, et retirez la quincaillerie.

Nettoyez et dégraissez les caissons d’armoires et les portes, puis laissez sécher.

Réparez et sablez, au besoin.

Appliquez un apprêt, de préférence à l’alkyde.

Appliquez ensuite au moins 2 couches d’une peinture au latex de bonne qualité, ou une peinture conçue pour les armoires.

Laissez sécher la peinture selon les recommandations du fabricant avant de réinstaller vos portes d’armoire.

Installer des moulures pour transformer vos portes d’armoires

Vos portes d’armoires sont lisses et sans attrait ? Changez complètement leur apparence en y posant des moulures pour leur donner un look « Shaker ». Procurez-vous des planches de MDF d’environ ¼ de pouce d’épaisseur, et de 3 pouces de largeur. Mesurez chaque porte, coupez les planches en conséquence, puis installez-les à l’aide de colle à bois et de petits clous de finition. Sablez, puis peinturez. Notez que si vous ajoutez des moulures à vos portes d’armoires, vous devrez vous procurer des vis légèrement plus longues pour réinstaller vos poignées.

Poser du papier peint dans vos armoires

L’intérieur de nos portes d’armoires sont souvent négligées. Pourtant, c’est l’endroit idéal pour ajouter une touche de couleur ou de folie. Une façon de créer de l’intérêt à l’intérieur de vos portes d’armoires est de poser du papier peint sur le mur au fond de l’armoire, entre les tablettes. Vous pouvez opter pour un papier peint amovible, ce qui vous permettra de le retirer facilement lorsque vous voudrez changer le look de vos armoires.

Enlever les portes d’armoires

La tendance des cuisines sans armoires supérieures fait toujours fureur. Si vous êtes tenté de suivre cette mode sans tout arracher, retirez tout simplement les portes de certaines de vos armoires de cuisine, en particulier celles où vous rangez votre plus belle vaisselle ou verrerie.