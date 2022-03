Le complexe Sélection Retraite St-Jean ouvre ses portes aux visiteurs dans le cadre de Bonjour la visite

La campagne de vaccination pour donner une 4e dose de vaccin contre la COVID-19 aux 80 ans et plus et aux personnes immunodéprimées débutera mardi prochain. C’est ce qu’ont annoncé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, à la suite de la recommandation formulée par le directeur national de la santé publique par intérim, le docteur Luc Boileau.