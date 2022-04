Les voyageurs vaccinés pourront entrer au Canada sans se faire dépister

La Ville de Chambly invite les citoyens à prendre part à un sondage, accessible sur la plateforme Espace Chambly jusqu’au 10 avril, lequel contribuera à orienter le règlement portant sur la présence des chiens dans les lieux publics. En effet, dans le cadre de la mise à jour du règlement sur la paix et le bon ordre (2015-1310), que le conseil municipal entérinera au cours des prochains mois; la municipalité souhaite préciser quels seront les parcs, les espaces verts et les lieux publics où les chiens pourraient être admis ou non et dans quelles conditions, et ce, à la lumière de l’opinion des citoyens.