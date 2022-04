Lancement de la campagne de financement pour la Maison Stéphane Fallu

L’organisme POSA/Source des Monts (POSA/SDM) et Stéphane Fallu lancent, aujourd’hui, une campagne de financement pour un projet d’hébergement novateur dédié aux jeunes qui doivent quitter les centres jeunesse une fois qu’ils ont atteint la majorité : la Maison Stéphane Fallu.

Ce que plusieurs ignorent, c’est qu’à 18 ans, les jeunes adultes se retrouvent seuls et sans filet social. Il y a, en effet, une date de péremption sur l’aide qu’ils ont le droit de recevoir. Malheureusement, l’itinérance et la drogue peuvent devenir leurs uniques issues. En laissant ces jeunes à eux-mêmes, il est difficile de croire qu’ils pourront poursuivre leurs études et se bâtir un avenir tout en travaillant, souvent au salaire minimum.

« Devoir passer par la DPJ et grandir en famille d’accueil, ce n’est pas nécessairement facile, mais on peut s’en sortir avec un bon accompagnement, explique Stéphane Fallu, porte-parole de la campagne. Ça veut quand même dire, ajoute-t-il, que la vie a déjà mis bien des épreuves sur la route des jeunes qui doivent emprunter cette voie. »

À leur maturité, comment ces jeunes trouveront-ils un logement et l’argent indispensable pour manger, vivre et s’éduquer ? Où trouveront-ils la motivation, les conseils et les appuis pour continuer?

Cette initiative de POSA/SDM est unique au Québec et vise à offrir à ces jeunes un endroit leur permettant d’apprivoiser la liberté et les responsabilités. La toute première Maison Stéphane Fallu leur offrira soutien et conseils ainsi qu’un encadrement adéquat et nécessaire qui positionneront ces jeunes en situation gagnante. L’objectif de cette initiative novatrice est de conduire ces jeunes vers l’indépendance et l’apprentissage de la vie d’adulte en dehors des institutions de transitions traditionnelles. La Maison Stéphane Fallu deviendra donc un formidable outil d’intégration pour des jeunes qui en ont infiniment besoin!

Campagne de financement

Pour y arriver, Stéphane Fallu et POSA/SDM invitent les Québécoises et les Québécois à contribuer à une ambitieuse campagne de financement. « Chaque don est important puisqu’il faut recueillir plus de 250 000 $ d’ici le mois de juillet. Ce montant permettra d’accueillir des jeunes et de faire fonctionner une résidence audacieuse et visionnaire qu’ils m’ont fait l’honneur d’appeler Maison Stéphane Fallu » précise le porte-parole.

Des activités de financement ont eu lieu et d’autres sont prévues pour amasser les 700 000 $ qui représentent l’objectif final de la campagne. En contribuant, vous poserez un geste concret qui fera bouger les choses. Chaque dollar recueilli ira directement au projet de la Maison Stéphane Fallu.