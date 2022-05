Balado Ville de Chambly : le rôle d’évaluation foncière

La Ville de Chambly dévoile aujourd’hui son nouvel épisode de baladodiffusion consacré au rôle d’évaluation foncière. Pour l’occasion, l’équipe reçoit monsieur René Gauvreau, directeur du Service des finances, pour qui le rôle d’évaluation foncière et les comptes de taxes n’ont aucun secret.

Les citoyens pourront, entre autres, en apprendre davantage sur ce à quoi sert un rôle d’évaluation, comment il est mis à jour tous les trois ans, et son impact pour les propriétaires fonciers. Monsieur Gauvreau répond également aux questions des citoyens telles que : si ma maison a pris de la valeur, vais-je avoir une augmentation de taxes ?; comment les rénovations intérieures affectent-elles la valeur d’une maison ?; la surenchère sur les ventes de maisons aura-t-elle un impact sur la prochaine évaluation foncière ?; etc.

Conçu et réalisé par le Service des communications et relations avec les citoyens, le balado Le monde municipal vise à démystifier les multiples facettes de l’univers municipal et à comprendre davantage les rouages de la municipalité.

Comment écouter les balados

Les épisodes sont accessibles sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, la page Facebook de la municipalité et le site ville.chambly.qc.ca/balados.