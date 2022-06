Un système informatisé de prise de rendez-vous au CISSS de la Montérégie-Est

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie Est est heureux de présenter AXELLE, son nouveau système de prise de rendez-vous pour les requêtes avec un médecin spécialiste. En fonction depuis quelques mois déjà, l’organisation a pu tester cette nouvelle technologie et souhaite maintenant la faire connaître aux usagers de toute la Montérégie.

Basée sur l’intelligence artificielle, AXELLE permet d’envoyer un message texte ou un appel téléphonique, tout dépendant si le numéro du patient est associé à une ligne filaire ou mobile, au patient pour lui offrir une date et une heure de rendez-vous. Ce dernier doit alors confirmer le rendez vous verbalement ou par message texte, ou demander de la même façon un autre moment de rendez vous. Cette façon de faire est rapide et fiable pour l’usager et permet à la centrale de rendez-vous de gérer une multitude de requêtes.

« Nous sommes les premiers au Québec à utiliser cette nouvelle plateforme et le déploiement s’est fait progressivement selon les spécialités. Ayant fait ses preuves depuis plus de six mois, notre équipe du Centre de répartition des demandes de service estime que la plateforme est mûre pour être connue! C’est une belle innovation et nous en sommes fiers! Nous voulons également rassurer les usagers qu’ils peuvent faire confiance à cet appel ou ce texto! », affirme Marie-Hélène Côté, directrice adjointe des services multidisciplinaires – Volets pratiques professionnelles et mécanismes d’accès.

Qu’est-ce que le Centre de répartition des demandes de services (CRDS)?

Rappelons que si le médecin de famille juge la consultation avec un médecin spécialiste non urgente, il transmettra la demande de consultation au CRDS de la Montérégie, qui est géré par le CISSS de la Montérégie-Est. Le CRDS s’occupera d’obtenir le premier rendez-vous avec un spécialiste dans un délai approprié à la condition clinique de l’usager. Dans cette situation, l’usager n’a aucune démarche à faire, sauf répondre à l’appel informatisé ou au message texte de AXELLE.

C’est plus de 100 000 rendez-vous qui sont donnés annuellement par le CRDS. Pour continuer d’attribuer des rendez-vous efficacement, il est important que nos usagers connaissent ce système et aient confiance afin que les prises de rendez-vous se poursuivent normalement.