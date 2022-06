Vigie Chambly reprend la patrouille pour l’été

La Ville de Chambly souhaite informer les citoyens que la brigade à vélo Vigie Chambly reprend ses activités, jusqu’au 10 septembre, 7 jours sur 7, de 16 h à minuit, lorsque les conditions météorologiques sont favorables.

Cette équipe, composée de cinq patrouilleurs et d’un surveillant, a le mandat d’assurer une présence préventive et rassurante dans les parcs, dans les lieux publics et sur le réseau cyclable de la municipalité; en favorisant la collaboration des citoyens, de façon respectueuse et courtoise. Elle renseigne les résidants sur les règlements municipaux, les règles de sécurité applicables à vélo, ainsi que le civisme.

Elle sensibilise les usagers de la route (cyclistes, automobilistes, planchistes, etc.) à partager la voie publique et à rouler à une vitesse raisonnable. Elle pourrait interpeller des gens de tous âges pour les encourager à adopter un comportement sécuritaire et à respecter les lieux.

De plus, l’équipe de Vigie Chambly pourrait être appelée à jouer un rôle de premier intervenant lors d’accidents mineurs, et à signaler tout comportement dangereux ou geste illégal aux autorités compétentes.

Les citoyens pourront donc les croiser au quotidien, mais aussi lors de Fêtes de quartier ou autres événements organisés sur le territoire de la municipalité.