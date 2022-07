Faites économiser des milliers de dollars en entretien du réseau sanitaire

Chaque année, la Ville de Richelieu dépense plusieurs milliers de dollars uniquement pour vider les pompes de son réseau ayant été engorgées par des lingettes humides et des produits d'hygiène personnel. Comment faire pour réduire ces coûts et pour vous éviter des problèmes de refoulement d’égout ?

Au cours des prochains mois, la Ville vous proposera 3 BONS GESTES qui seront précisés dans différentes publications.

les fameuses lingettes

Plusieurs fabricants de lingettes humides indiquent qu’il est possible de les jeter dans les toilettes, mais il n’en est rien! Demandez à nos employés et ils vous confirmeront que ce n’est pas le cas. En effet, chaque année, nos pompes sont endommagées par ces lingettes, qui s’accrochent dans les hélices et les bloquent. Ces bris peuvent occasionner une surverse, voire un refoulement d’égout dans les résidences à proximité. Évitez-vous ces gros problèmes en jetant vos lingettes aux poubelles. Mieux encore, utilisez des lingettes lavables.

Passez au réutilisable

En plus de représenter une option écologique, saviez-vous que vous pourriez économiser jusqu’à 2000$ en optant pour les couches ou des produits d’hygiène personnel lavables? Pour vous encourager à adopter des habitudes écologiques, la MRC de Rouville vous offre une aide financière l’achat d’un ensemble de ces produits. Les produits acceptés sont les coupes menstruelles, les serviettes menstruelles lavables, les culottes menstruelles lavables, les culottes pour fuites urinaires lavables, les couches et les culottes d’entraînement à la propreté lavables.

La bonne vielle moppe

Uniquement en utilisant les lingettes jetables pour le lavage du plancher, vous produirez 200kg de déchets sur un horizon de 30 ans. Ces lingettes représentent aussi un risque pour vos enfants et vos animaux, car elles contiennent notamment de l'antigel. Prenez la bonne vieille moppe, vous économiserez, vous assurerez la sécurité de vos proches et vous aiderez à préserver nos infrastructures.

Bien plus encore

Toujours pour éviter les problèmes reliés au pompage des eaux usées, la Ville de Richelieu vous demande également de ne pas jeter, dans vos équipements sanitaires, des débris tels que : cheveux, guenilles, masques, etc. Tous ces articles ne se détruisent pas dans l’eau et peuvent aussi obstruer et endommager les pompes de nos stations.