Femmes dans la construction: une semaine pour y réfléchir et voir quoi faire

Bien que les femmes soient de plus en plus nombreuses dans l'industrie de la construction, elles sont encore sous-représentées et des acteurs de l'industrie se pencheront sur la question, la semaine prochaine.

À compter de lundi en effet se tiendra la Semaine de la diversité et de l'inclusion pour les femmes en construction. On s'y intéressera à la participation des femmes dans l'industrie et à la participation des femmes immigrantes.

Selon les statistiques de la Commission de la construction du Québec, 7200 femmes avaient travaillé dans un chantier de construction au Québec en 2022. Cela représente 970 de plus qu'en 2021. Si de prime abord le nombre paraît significatif, il importe de souligner que celles-ci ne représentaient alors que 3,64 % de la main-d'oeuvre totale cette année-là.

«Il y a de l'espoir, ça change et il y a un réel désir de changer les choses», a confié en entrevue Josée Dufour, elle-même entrepreneure en construction et présidente du conseil d'administration des «Elles de la construction», qui fait la promotion de cette semaine thématique.

Le harcèlement des travailleuses dans la construction est-il le fait d'actes isolés? «Malheureusement, c'est très peu isolé», déplore-t-elle. «La construction est un domaine où il y a énormément de travail à faire.»

Et ce travail est à poursuivre tant auprès des travailleurs que des entrepreneurs, voire des jeunes femmes qui pourraient être intéressées à travailler dans cette industrie mais qui hésitent, plaide-t-elle.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne