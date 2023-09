Changement climatique: Québec investira 29 millions $ dans des initiatives citoyennes

Le gouvernement du Québec investira 29 millions $ pour appuyer des initiatives de mobilisation citoyenne dans la lutte contre les changements climatiques.

Dans un communiqué transmis lundi matin, le gouvernement a annoncé 29 millions $ sur trois ans, dans le cadre du renouvellement d’Action-Climat Québec, un programme consacré aux initiatives citoyennes en matière de lutte contre les changements climatiques.

Selon le gouvernement, depuis 2016, le programme Action-Climat Québec a soutenu 84 projets, pour une enveloppe totale de 36 millions $.

Le média spécialisé en action climatique Unpointcinq et le Baromètre de l'action climatique sont des exemples de projets qui ont bénéficié du soutien financier d’Action-Climat Québec.

Dans le communiqué, le ministère de l’Environnement invite «les coopératives, les organismes à but non lucratif, les syndicats et les chambres de commerce» à soumettre leurs projets.

C’est le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) qui s'occupera de la gestion et de la mise en œuvre du nouvel investissement.

«C’est grâce à des programmes comme Action-Climat Québec que le gouvernement peut appuyer les personnes qui souhaitent prendre part à la lutte contre les changements climatiques, tant pour réduire nos GES que pour s’adapter à leurs impacts présents et futurs», a indiqué le ministre Benoit Charette dans un communiqué.

Par ailleurs, le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a aussi annoncé une bonification de 19,7 millions $ du budget du Programme d’aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux (PAFMAN).

Ce programme a pour but d’aider les municipalités de 50 000 habitants ou moins, propriétaires de barrages à forte contenance, à se conformer à leurs obligations en vertu de la Loi sur la sécurité des barrages (LSB).

Stéphane Blais, La Presse Canadienne