Parc Jean-Bigonesse: Chambly dévoile le concept retenu

La Ville de Chambly dévoile le concept retenu par les citoyens dans le cadre de la démarche de participation publique déployée pour le réaménagement du parc Jean-Bigonesse.

Au terme du vote qui s'est tenu du 22 mai au 12 juin, le concept La Sablière a obtenu 74 % des voix, soit 234 votes. Le concept La Rocaille a pour sa part obtenu 82 votes, représentant 26 % de l’ensemble du vote.

Au total, 316 répondants ont voté pour l’un ou l’autre des concepts proposés.



À la suite des commentaires reçus, la municipalité procédera à quelques ajustements mineurs visant à bonifier le concept, notamment avec l’ajout d’un banc près de l’entrée du parc et de chaises longues, sans toutefois dénaturer le concept gagnant.

À la lumière de cette démarche de participation publique, la firme KAP, spécialisée en architecture de paysage, soumettra le plan final d’aménagement du parc et l’estimation budgétaire à la Ville, pour approbation. Après quoi, la firme procédera à la préparation des plans et devis nécessaires à la réalisation des travaux, prévus en 2025.

Les travaux, évalués à 750 000 $, comprendront l’ajout d’aménagements inclusifs, accessibles et multigénérationnels, le renouvellement du mobilier et des aires de jeux, le maintien d’un espace de jeu libre, l’ajout de zones ombragées, de détente et de socialisation, la correction du drainage, et l’ajout de végétation.

Précisons que l’ajout de jeux d’eau, d’éclairage et de plateaux sportifs ne pouvaient être considérés pour ce parc.

Il était également souhaité de repenser les différents accès au parc, la sécurité et la circulation, tout en préservant l’intimité et la tranquillité des lieux

Démarche de participation publique

Cette démarche a été réalisée afin que les citoyens contribuent à penser et à imaginer ce parc; qu’ils aient un apport concret dans son développement et son déploiement, avec la ferme volonté qu’ils se l’approprient par la suite.

Dans un premier temps, la municipalité avait sondé les citoyens par le biais d’un premier sondage, afin d’identifier les éléments permettant à la firme KAP d’élaborer des concepts d’aménagement s’inspirant des besoins formulés par la population.

Deux concepts d’aménagement, élaborés à la lumière des résultats de ce sondage et des besoins des différentes clientèles, ont été présentés à la population lors d’une assemblée de consultation publique, le 21 mai dernier.