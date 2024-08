Prudence sur les chantiers de construction

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à rappeler aux employeurs, aux travailleuses et aux travailleurs de la construction l’importance de faire preuve d’une prudence accrue, particulièrement sur les chantiers routiers, et de respecter les obligations légales pour prévenir les lésions professionnelles.

Au cours des dernières semaines, plusieurs accidents graves et mortels sont survenus sur les chantiers de la province, notamment lors de travaux impliquant la circulation de véhicules ou d’équipements mobiles, comme des chargeuses et des camions lourds ou à bennes.

« Alors que les activités sur les chantiers de construction reprennent un peu partout au Québec, il importe de ne pas perdre de vue qu’un accident est vite arrivé, et que personne ni aucun milieu de travail n’en est à l’abri! Au retour des vacances, il est normal d’être plus facilement distrait. Pour contrer cet effet et pour limiter le risque d’accident de travail, l’attention de chacun et chacune ainsi que le respect des mesures de prévention prévues dans la loi sont indispensables. Faisons de la vigilance sur les chantiers de construction une priorité, car les travailleuses et travailleurs de ce secteur ont le droit d’évoluer dans un milieu sain et sécuritaire. » - Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Pour diminuer le nombre d’accidents du travail et de décès sur les chantiers, des solutions existent, notamment : installer une signalisation adéquate, établir un plan de circulation visant à éviter les manœuvres de recul sur le chantier et implanter des mesures de sécurité pour protéger les personnes qui circulent dans l’aire de travail.

Les obligations des milieux de travail

L’employeur et le maître d’œuvre doivent respecter certaines obligations. Ils doivent notamment :

éliminer à la source les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleuses et des travailleurs en évitant, autant que possible, l’exposition de ces derniers à la circulation routière ou à la coactivité avec des véhicules de chantier;

intégrer la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail dans la gestion des travaux routiers;

utiliser les méthodes et les techniques visant à identifier, à corriger et à contrôler les

risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs;

s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et les techniques utilisées sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à leur santé;

se conformer aux autres obligations prévues dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le Code de sécurité pour les travaux de construction, le Code de la sécurité routière et les normes du Tome V – Signalisation routière du ministère des

Des outils de sensibilisation

Pour soutenir et accompagner les milieux de travail, la CNESST a publié plusieurs outils d’information et de sensibilisation :

le Guide de prévention – Intervention sécuritaire et planifiée du signaleur routier ainsi qu’un aide-mémoire;

le Guide d’information – Manutention sécuritaire des dispositifs de signalisation lors de travaux routiers;

l’aide-mémoire Positionnement sécuritaire du signaleur routier;

deux autres publications, soit Travaux routiers sur les chemins publics et Cherchez

l’erreur : le signaleur routier.

La CNESST poursuit également ses interventions sur les chantiers de construction pour s’assurer de leur conformité à la Loi sur la santé et la sécurité du travail et ses règlements. De concert avec ses partenaires, la CNESST met en œuvre plusieurs actions pour réduire le nombre d’accidents du travail et de décès dans ce secteur d’activité.

« Le retour sur les chantiers de milliers de travailleuses et de travailleurs de la construction est l’occasion de rappeler que la santé et la sécurité du travail sont une responsabilité partagée. J’invite les milieux de travail à rehausser leur vigilance d’un cran, à identifier les dangers et à mettre en place des moyens de prévention et de contrôle des risques. Pour éviter les accidents et sauver des vies, chaque geste de prévention compte. » - Bruno Labrecque, président-directeur général par intérim de la CNESST