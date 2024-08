Suspension de la ligne de train de Candiac

Depuis minuit, les 93 0000 travailleurs du Canadien National (CN) et du Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) sont en lock-out fermant ainsi la ligne de train de Candiac pour les trains de banlieue.

Étant donné que la ligne 14 Saint-Jérôme utilise les voies du CP, le service d'exo doit être suspendu. Des mesures alternatives seront mises en place dès le 26 août, dont un service de navette.

Navette 1

- De la gare Sainte-Catherine au terminus Brossard (REM) entre 5 h et 8 h 40.

- Du quai 2 du terminus Brossard à la gare Sainte‑Catherine entre 15 h et 19 h.

Navette 2

- De la gare Saint-Constant à la gare Delson et de la gare Delson au terminus Brossard (REM) entre 5 h et 8 h 30 (8h38 à Delson).

- Du quai 1 du terminus Brossard à la gare Saint-Constant et de la gare Saint-Constant à la gare Delson entre 15 h et 19 h (19h20 à Delson).

Navette 3

- De la gare Candiac au terminus Brossard (REM) entre 5 h 30 et 8 h 30.

- Du quai 1 du terminus Brossard à la gare Candiac entre 15 h 15 et 18 h 45.

Le service régulier en alternative

- De la gare Candiac, vous pouvez toujours vous déplacer avec les lignes 146, 147, 459, 650 et 651.

- De la gare Delson, vous pouvez toujours vous déplacer avec les lignes 152, 554, 650 et 651.

- De la gare Saint-Constant, vous pouvez toujours vous déplacer avec les lignes 153, 554, 650 et 651.

- De la gare Sainte-Catherine, vous pouvez toujours vous déplacer avec les lignes 552, 156, 157, 554, 650 et 651.

Il est à noter qu’aucune navette ne sera en mesure de remplacer les voyages de train 77, 79, 84 et 86

« Les navettes par autobus qui seront proposées ne pourront compenser l’entièreté du service des trois lignes de train touchées, surtout en pleine rentrée scolaire. Nous sommes convaincus de pouvoir déployer un certain nombre de navettes par autocars dès le lundi 26 août. Nos efforts vont se concentrer sur assurer le service en période de pointe » souligne le porte-parole d'exo, Éric Edström.

Les navettes seront gratuites. Les usagers devront toutefois être munis de titres valides pour correspondre avec les autres modes de transport. Les titres TRAIN mensuel et unitaire seront honorés dans les autobus d’exo, les stations Gare Centrale et Brossard du REM et les stations Cartier et Côte-Vertu du métro les 22 et 23 août. À partir du 24 août, les titres mensuels TRAIN seront acceptés dans les autobus d’exo, et les stations mentionnées jusqu’à nouvel ordre.