Des appels à la prudence alors qu'Ottawa explore son potentiel en utilisation d'IA

Les décès liés à l’alcool ont augmenté d’environ 18 % pendant la pandémie, selon une étude qui souligne les effets néfastes de rendre l’alcool plus accessible à une époque de vulnérabilité accrue. Les chercheurs de l’Agence de la santé publique du Canada ont comparé les décès et les hospitalisations liés à l’alcool avant et après la pandémie, ...