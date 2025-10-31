Retour à l'heure normale
Le Québec recule l'heure dans la nuit de dimanche 2 novembre
Dans la nuit de samedi à dimanche, le 2 novembre, le Québec repassera à l’heure normale de l’Est en reculant les horloges d’une heure. Si, pour certains, cela signifie une heure de sommeil supplémentaire, pour d’autres, comme les travailleurs de nuit et les parents de jeunes enfants, ce sera une tout autre histoire.
De plus, le passage à l’heure d’hiver entraîne une obscurité plus hâtive, ce qui tend à avoir des répercussions sur de nombreuses personnes. Le mois de novembre est souvent l’un des plus difficiles pour l’énergie et le moral des Québécois. Le changement d’heure avait été instauré à l’origine pour des raisons d’économie d’énergie, mais on s’interroge de plus en plus sur ses impacts sur la santé.
Cette pratique est remise en question depuis des années, et ce, à chaque changement d’heure. D’ailleurs, en octobre 2024, le gouvernement Legault avait lancé une consultation en ligne à ce sujet. Des centaines de milliers de personnes s’étaient prononcées, et la majorité souhaitaient abolir cette mesure, instaurée en 1940 au Québec, afin de conserver l’heure avancée d’été toute l’année.
Mentionnons qu’au Canada, la Saskatchewan et le Yukon ont, depuis quelques années, aboli le changement d’heure sur leur territoire. De plus, à l’échelle mondiale, seulement 20 % de la population vit toujours avec cette situation.
Vérification des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone
Dimanche, ce sera une bonne occasion de vérifier vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. Rappelons que bien souvent après un incendie mortel, on apprend que les détecteurs n'étaient pas fonctionnels ou même absents.
Ainsi, il est primordial pour votre sécurité et celle de votre ménage de vérifier vos piles si elles sont en bon état et que les appareils fonctionnent comme ils le devraient. Ce simple geste pourrait vous sauver la vie.
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