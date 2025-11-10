Il le détenait depuis 1998
Alerte: le Canada perd son statut d'élimination de la rougeole
L'Agence de la santé publique du Canada annonce que le pays a officiellement perdu son statut d'élimination de la rougeole, qu'il détenait depuis 1998.
Plus de détails à venir.
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