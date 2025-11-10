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Il le détenait depuis 1998

Alerte: le Canada perd son statut d'élimination de la rougeole

Alerte: le Canada perd son statut d'élimination de la rougeole
Photo: La Presse Canadienne, 2025

Le pays détenait ce statut depuis 1998.

L'Agence de la santé publique du Canada annonce que le pays a officiellement perdu son statut d'élimination de la rougeole, qu'il détenait depuis 1998.

Plus de détails à venir.

 

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