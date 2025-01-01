Jour du Souvenir: le nombre de vétérans canadiens survivants diminue

Quatre-vingts ans après la fin du conflit le plus meurtrier de l'histoire, le nombre de vétérans de la Seconde Guerre mondiale encore en vie a chuté à quelques milliers.

Anciens Combattants Canada estime qu'il reste cette année 3691 vétérans canadiens survivants, soit 667 femmes et 3024 hommes.

Anciens Combattants Canada estime également à 1909 le nombre de vétérans vivants de la guerre de Corée. Auparavant, les statistiques gouvernementales sur la population des anciens combattants n'incluaient pas les chiffres des deux guerres, et le gouvernement estimait leur nombre à environ 7300 en 2024.

«Les événements de la Seconde Guerre mondiale passent très rapidement du domaine de l'histoire vécue, celle des personnes avec qui l'on peut encore en parler, à celui de l'histoire tout entière, celle où il est impossible de dialoguer avec ceux qui s'en souviennent», a souligné Jeff Noakes, historien de la Seconde Guerre mondiale au Musée canadien de la guerre.

Des horreurs des combats sanglants du Débarquement sur les plages de Normandie au retour au pays, confrontés à l'incertitude économique de l'après-guerre et à une pénurie nationale de logements, les récits perdurent, mais les occasions d'accéder aux souvenirs et aux témoignages de ceux qui les ont vécus se font de plus en plus rares.

«Même si vous aviez cinq ans à la fin de la guerre, vous auriez aujourd'hui 85 ans. C'est un grand changement: on passe de la possibilité de connaître un voisin, un membre de sa famille ou quelqu'un à qui en parler à (…) l'éloignement de l'expérience vécue de l'histoire», a ajouté M. Noakes.

Outre le conflit militaire, les Canadiens ont subi le rationnement, le contrôle gouvernemental de l'information et d'autres restrictions de libertés en vertu de la Loi sur les mesures de guerre, ainsi que l'internement des Canadiens d'origine japonaise, italienne et autres considérés comme une menace à l'époque.

Le Musée de la guerre a recueilli des entrevues avec certains des derniers vétérans encore en vie et leurs familles. Ces témoignages sont actuellement présentés dans le cadre d'une exposition spéciale intitulée «Dernières voix de la Seconde Guerre mondiale», visible jusqu'au 18 janvier.

La Seconde Guerre mondiale a eu lieu de 1939 à 1945. Plus de 45 000 militaires ont perdu la vie et plus de 55 000 ont été blessés en combattant l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler et en façonnant l'ordre mondial à venir.

Ce jour du Souvenir marque le 80e anniversaire de la fin de ce conflit majeur, qui s'est terminé en Europe le 8 mai 1945 et dans le Pacifique le 15 août de la même année.

Le juge en chef Richard Wagner remplacera exceptionnellement la gouverneure générale Mary Simon lors de la cérémonie nationale de cette année.

Mme Simon ne pourra pas y assister, car elle se remet d'un virus respiratoire à l'hôpital, a annoncé Rideau Hall lundi soir.

Le premier ministre Mark Carney, la cheffe d’état-major de la Défense, la générale Jennie Carignan, la ministre des Anciens Combattants, Jill McKnight, et d’autres dignitaires assisteront à la cérémonie au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa.

Mère de la Croix d’argent du Canada cette année, Nancy Payne, dont le fils a été tué en Afghanistan en 2006, déposera une couronne au nom des mères canadiennes ayant perdu un enfant au service des forces armées.

À l’occasion du jour du Souvenir, le gouvernement fédéral souhaite souligner les activités des Forces armées canadiennes dans les Amériques au fil des ans.

Lors de sa comparution devant le Sénat la semaine dernière, à l’occasion de la cérémonie spéciale du Souvenir, le lieutenant-colonel Carl Gauthier a mentionné que les nombreuses contributions des Forces armées canadiennes, tant au pays que dans les Amériques, témoignent de «notre engagement indéfectible à être un bon voisin et un allié».

«Les vétérans canadiens ont toujours été présents pour nous et pour nos voisins, que ce soit lors des inondations dans les Prairies, des tempêtes dans les Maritimes, des sauvetages en mer, de l’explosion d’Halifax ou des tremblements de terre en Haïti», a-t-il déclaré le 7 novembre.

Cette année marque également le 25e anniversaire de l’inhumation du Soldat inconnu du Canada, un hommage rendu à un soldat canadien tombé au combat lors de la Première Guerre mondiale et resté non identifié. Cet hommage commémore les plus de 118 000 Canadiens qui ont sacrifié leur vie au service de leur pays.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne