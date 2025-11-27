Première consultation
Difficile d'avoir accès à un médecin spécialiste, déplore le vérificateur général
Il est difficile au Québec d'obtenir une première consultation avec un médecin spécialiste, déplore le vérificateur général par intérim, Alain Fortin.
Dans son rapport déposé à l'Assemblée nationale jeudi, M. Fortin souligne que bien que les problèmes soient «connus depuis plusieurs années», le déploiement de mesures pour améliorer la situation est «lent».
Dans 10 spécialités auditées, 71 % des demandes de consultation en attente de priorité C, et 77 % de celles en priorité D, sont hors délais.
Une priorité C est, par exemple, une épilepsie non contrôlée, et une priorité D, de l'arthrose invalidante ou des otites à répétition.
Le problème serait particulièrement criant en ophtalmologie, selon le VG. Par exemple, dans la région de la Côte-Nord, le délai d'attente moyen est supérieur à 500 jours pour les demandes de consultation de priorités C et D.
Selon un sondage réalisé en 2025 par le Collège des médecins, plus d'un Québécois sur quatre aurait consulté un médecin au privé au cours des 12 mois précédant le sondage en raison des difficultés à obtenir un rendez-vous au public.
Caroline Plante, La Presse Canadienne
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